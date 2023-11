In queste ore è nata una discussione molto importante per quanto riguarda la pubblicazione di foto sui social dei figli da parte dei genitori, che spesso e volentieri ha creato un’ondata di polemiche. C’è infatti chi preferisce non postare nulla per preservare soprattutto i più piccoli e ora infatti si è scoperto cosa può accadere quando le madri e i padri decidono di condividere queste immagini, che diventano poi alla portata di tutti.

Dunque, ci sono dei pericoli seri dopo la pubblicazione di foto sui social dei propri figli su decisione dei genitori. Quando i bimbi sono nati da poco, difficilmente si fa vedere il proprio viso infatti si utilizzano degli strumenti per celarlo. Ma poi successivamente in tanti cadono nella tentazione di mostrarlo a tutti. Ma ecco che è stato diffuso un filmato che mette in guardia, dunque i genitori dovrebbero fare parecchia attenzione.

Leggi anche: Facebook e Instagram a pagamento, cosa fare quando arriva la notifica sulle inserzioni





Occhio alla pubblicazione delle foto dei figli da parte dei genitori: cosa succede

Come riferito dalla compagnia telefonica Deutsche Telekom, che c’è il rischio che succedano cose spiacevoli in seguito alla pubblicazione delle foto dei figli da parte dei genitori. Quindi, è stato mostrato un video nel quale è spiegato tutto dettagliatamente. Questa modalità usata dalle madri e dai padri è definita Sharenting. Si parla in questa campagna di una bambina, Ella, che ha 9 anni. Ed ecco che a causa della diffusione delle sue immagini si crea una problematica.

Si è scoperto che con l’ausilio della tecnologia deepfake è possibile ad esempio rendere più vecchio quel viso di Ella da bambina e renderla una persona adulta. Si potrebbe anche sottrarre l’identità alla stessa oppure creare dei meme che possano causarle atti di bullismo soprattutto nella fase adolescenziale. Non solo profili fake, ma anche possibile modifica della voce per trarre in inganno i genitori, che potrebbero diventare vittime di truffa.

Stando all’analisi della compagnia telefonica tedesca, i genitori posterebbero una foto ogni giorno del figlio. Quindi, i piccoli avrebbero 1.500 immagini a testa in rete, un dato preoccupante. E occorrerebbe fare più attenzione per evitare situazioni pericolose.