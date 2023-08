Uccide la fidanzata di 18 anni perché non vuole abortire. Una vicenda choc quella che sta sconvolgendo il mondo intero e che ricorda vagamente quella che in questi giorni sta facendo ancora discutere in Italia: Giulia Tramontano uccisa dal compagno Impagnatiello. Ad ammazzare la ragazza, appena maggiorenne, è stato dunque il fidanzatino di appena 3 anni più grande. Il giovane le avrebbe sparato proprio con l’intento di uccidere sia lei che il feto. Sembra infatti che la giovane si era rifiutata di abortire.

Donovan Faison, 21 anni, è stato arrestato martedì per il duplice omicidio della sua ragazza Kaylin Fiengo, 18 anni, e del suo bambino non ancora nato. La vicenda prende questa piega ancor più atroce, quasi 10 mesi dopo che la giovane mamma era stata trovata uccisa a colpi di arma da fuoco nella sua auto in un parco a Sanford. Secondo la polizia, Fiengo si era recata al Coastline Park la notte dell’11 novembre per incontrare il suo compagno (o ex).





La stessa notte, dopo le 23, la giovane è stata trovata morta con una ferita da arma da fuoco sul sedile del conducente della sua auto parcheggiata. Un agente di polizia di Sanford che stava pattugliando il parco ha notato l’auto in retromarcia in un parcheggio e ancora in corsa. Quando ha sbirciato all’interno, ha scoperto il corpo di Fiengo sul sedile del conducente.

Nelle settimane precedenti la coppia aveva avuto frequenti discussioni riguardo la gravidanza dell’adolescente. Secondo quanto riferito, Faison voleva che Fiengo interrompesse la gravidanza, ma lei aveva rifiutato e gli investigatori ritengono che il suo rifiuto fosse il movente dell’omicidio, hanno fatto sapere i poliziotti di Sanford in un comunicato. Oltretutto, la polizia non ha detto se Faison fosse il padre del nascituro.

Il giovane è stato arrestato martedì con l’accusa di duplice omicidio. Kaylin Fiengo aveva anche un altro figlio di 1 anno di nome Ace ed era una madre devota, hanno raccontato i suoi genitori dopo aver appreso della sua morte. “Sebbene Kaylin abbia affrontato molte sfide che la distinguevano dai suoi coetanei in molti modi, ha fatto amicizia ovunque andasse. amava passare il tempo con suo figlio, i suoi fratelli e i suoi amici”.

