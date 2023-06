Due fratelli di 10 e 16 anni sono morti in un terribile incidente stradale, a quanto si apprende erano scesi dall’auto accostata sul ciglio della strada per recuperare alcuni bagagli che erano caduti. A travolgerli una Nissan Sentra, l’impatto non gli ha lasciato scampo: sono morti sul colpo. Sotto choc la persona alla guida, una donna di 41 anni della quale non si conoscono ancora le generalità, che si è trovata davanti i due fratelli e non è riuscita ad evitare l’impatto.

Sul posto ambulanze, vigili del fuoco e polizia alla quale spetta il compito di fare luce sulla vicenda che ha destato profonda sensazione negli abitanti della zona. Intanto la mamma dei due fratelli, una 33enne, è stata arrestata con accuse pesantissime e per lei si sono aperte si da subito le porte del carcere. Nelle prossime ore comparirà davanti al giudice per dare la sua versione dei fatti.





California, due fratelli muoiono in un incidente: arrestata la madre

La tragedia si è verificata nella contea di San Diego in California, lungo la freeway 78 nel pomeriggio di domenica. Dopo la tragedia la famiglia delle vittime ha rilasciato una dichiarazione scritta all’affiliata ABC di San Diego, KGTV, in cui si legge: “I nostri cuori sono pesanti mentre piangiamo la tragica perdita dei nostri amati figli, Amy e Alan”.

Amy, 16 anni, era un’aspirante chef, che amava cucinare e preparare i pasti per i suoi fratelli. È ricordata per il suo calore e la sua generosità, la famiglia ha condiviso nella dichiarazione. Alan, 10 anni, era noto per la sua natura gentile e compassionevole. Sognava di diventare un architetto, secondo la famiglia. “Il vostro continuo sostegno e le vostre preghiere sono profondamente apprezzati”.

“Mentre cerchiamo di trovare forza e onorare i ricordi dei nostri amati figli”, conclude la dichiarazione. La madre dei ragazzi, Sandra Ortiz che si trovava alla guida, è attualmente rinchiusa presso la struttura di detenzione e rientro di Las Colinas a Santee, in California, secondo il sito web del dipartimento dello sceriffo della contea di San Diego. È trattenuta su cauzione di $ 500.000 e dovrebbe essere chiamata in giudizio giovedì alle 13:30. È accusata di di guida in stato di ebbrezza e omicidio colposo.