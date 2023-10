I passeggeri di un volo aereo sono stati evacuati a causa di “fumi” sconosciuti che hanno riempito il velivolo arrivato da Barcellona. I filmati pubblicati sui social hanno mostrato una serie di mezzi della polizia e dei vigili del fuoco sulla pista di atterraggio e all’interno dell’aereo appena atterrato dalla città spagnola. Altre immagini hanno mostrato i vigili del fuoco a bordo dell’aereo equipaggiati con autorespiratori mentre passavano accanto ai passeggeri increduli e spaventati.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, sembra che qualcuno sia stato soccorso e trasportato anche in ospedale, cosa poi confermata anche da fonti ufficiali. “Siamo stati chiamati alle 16.15 di domenica 8 ottobre a causa di alcuni passeggeri che si erano sentiti male. Quattro persone sono state assistite“, ha spiegato la polizia in una nota ufficiale.

I passeggeri del volo di British Airways sono stati trattenuti all’aeroporto di Heathrow, a Londra, a causa delle condizioni di salute di tre persone dopo che strani “fumi” sono stati avvistati a bordo del velivolo. La notizia è stata data dal Daily Mail. Un passeggero ha twittato “una grande operazione di polizia all’Heathrow T5 stasera”.

Un altro passeggero del volo partito da Barcellona e atterrano nel maggiore scalo londinese ha detto: “Non c’è niente di meglio che restare rinchiusi su un aereo con un ‘potenziale contagio’ per un’ora e mezza senza spiegazioni o informazioni”. Il pronto soccorso londinese ha parlato col Daily Mail e ha spiegato la situazione: “Abbiamo inviato una serie di mezzi e personale sanitario sulla scena, tra cui tre medici su auto a pronto intervento, due paramedici avanzati, due equipaggi di ambulanze, due addetti alla risposta agli incidenti e membri del nostro team di risposta alle aree pericolose (HART). Dopo aver valutato più persone sulla scena, abbiamo trattato tre pazienti e li abbiamo dimessi”.

Nothing like being locked on a plane with a ‘potential contagion’ for an hour and half with no explanation or information. @britishairways @HeathrowAirport pic.twitter.com/xw8YzfEOUF