Terribile incidente stradale venerdì mattina. Coinvolto un autobus su cui viaggiavano circa una cinquantina di persone. Il bilancio è pesantissimo: sedici persone sono morte, ventinove invece sono quelle ferite, soccorse e trasportate nel vicino ospedale. All’inizio il conteggio delle vittime era più alto – le autorità avevano parlato di 18 vittime – ma il calcolo era sbagliato a causa dello smembramento di alcuni morti. La scena che infatti i soccorritori si sono trovati davanti è stata scioccante.

I quotidiani locali, sentite le fonti sul posto, hanno affermato che tra le vittime ci sono due donne e tre bambini, e che ventinove persone sono rimaste ferite. Non ci sono molte informazioni sulle loro condizioni.

Le foto della scena mostrano che l‘autobus si è ribaltato su un lato su un tratto tortuoso dell’autostrada.

Messico, incidente bus: 16 morti e 27 feriti

La polizia ha affermato che a bordo del veicolo c’erano un totale di 55 migranti, per lo più provenienti dal Venezuela. L’incidente è avvenuto nello stato meridionale di Oaxaca, in Messico, precisamente nella città di Tepelmeme, vicino al confine con il vicino stato di Puebla. Questo è solo l’ultimo di una serie di morti di migranti in Messico che cercano di arrivare negli Stati Uniti.

La settimana scorsa, 10 migranti cubani sono morti e altri 17 sono rimasti gravemente feriti dopo che un camion merci su cui viaggiavano si è schiantato su un’autostrada nel vicino stato del Chiapas, vicino al confine con il Guatemala. La settimana scorsa, un camion si è ribaltato su un’autostrada a Chiapas, uccidendo due migranti centroamericani e ferendone altri 27.

E due migranti centroamericani sono morti la settimana scorsa dopo aver tentato di salire su un treno in corsa nello stato di Coahuila, vicino al confine con il Texas. Nell’incidente di ieri la polizia ha contato 16 vittime – tra queste ci sono tre bambini e due donne – tutti provenienti dal Venezuela e da Haiti, ha detto il procuratore generale dello stato di Oaxaca. Almeno 27 persone sono rimaste ferite e trasportate negli ospedali vicini.