Trova un oggetto metallico nel panino McDonald’s, beffa per un cliente. Sta facendo discutere la disavventura capitata ad un uomo che ha trovato qualcosa di veramente inaspettato nel panino McChicken, quello con il pollo, che aveva acquistato. Stupore e incredulità quando ha sentito qualcosa di duro e beffa successiva.

L’uomo e la sua fidanzata non dimenticheranno facilmente quanto capitato. Fermo restando che fortunatamente non c’è stata nessuna conseguenza sulla salute dell’uomo certo si è trattato di un episodio davvero singolare. Inoltre quando il cliente è andato a chiedere spiegazioni la risposta dei dipendenti del famoso locale ha lasciato sconcertata la coppia che ha deciso di raccontare tutto sui social.

Cosa ha trovato l’uomo e la risposta dei dipendenti McDonald’s

Con una serie di foto pubblicate sui social l’uomo ha fatto vedere cosa ha trovato quando ha addentato il suo panino. Si tratta di un’asta metallica appuntita. Ma di cosa stiamo parlando? Quando l’uomo è andato a chiedere spiegazioni alla cassa si è sentito rispondere che quella era probabilmente una sonda del termometro che si era staccata ad inizio giornata. Lo stavano cercando da allora.

Successivamente un ex manager della famosa catena di fast food ha spiegato che i dipendenti utilizzano il termometro “per controllare due o tre volte al giorno la temperatura di alcuni prodotti, specialmente le crochette e gli hamburger di pollo. Potrebbe essere successo, ma è assurdo che non se ne siano accorti”. Un ex dipendente ha inoltre aggiunto che “lo staff infila il termometro nei prodotti non andando oltre i due centimetri di profondità: in questo modo si testa la temperatura affinché possa essere servita ai clienti”.

Ma la beffa maggiore è stata quando l’uomo ha riportato il panino alla cassa. A quel punto un dipendente gli ha proposto un rimborso con un buono di 15 dollari oppure la sostituzione del pasto. È proprio il caso di dire: la beffa oltre il danno…

