Sono serviti quasi due anni di indagini per arrivare alla tragica verità sulla morte di Aleksandra Leczycka, la giovane polacca di 26 anni deceduta a Miami Beach durante il viaggio di nozze nel 2022. La sua morte misteriosa, avvenuta il 29 agosto di quel anno, aveva sconvolto l’opinione pubblica e alimentato numerose ipotesi. La coppia di neosposi era stata trovata priva di sensi in strada, e inizialmente le forze dell’ordine avevano pensato a un possibile caso di rapina, sospettando che fossero stati drogati e derubati.

A distanza di due anni, le indagini congiunte delle autorità polacche e statunitensi hanno finalmente chiarito le circostanze della sua morte. Secondo quanto emerso dalle indagini, Aleksandra Leczycka e il marito Dawid L. avevano assunto volontariamente droghe psicoattive prima di perdere conoscenza in strada. I due, appena ventenni, si trovavano a Miami per il loro viaggio di nozze, ma solo 23 giorni dopo il matrimonio, la loro vacanza si trasformò in una tragedia.

26enne trovata morta in strada a Miami mentre si trovava in viaggio di nozze: dopo due anni, la verità sulle cause

La coppia venne trovata priva di sensi su una strada di Miami Beach. Mentre Dawid sopravvisse, Aleksandra morì poco dopo nonostante i soccorsi medici. Inizialmente, le forze dell’ordine avevano ipotizzato che fossero stati drogati e derubati, visto che erano privi di denaro e dei gioielli che solitamente indossavano. Tuttavia, a seguito di una serie di indagini approfondite, è emerso che la morte della donna non era dovuta a un crimine, ma a una grave reazione allergica o a un’overdose forse involontaria di sostanze stupefacenti assunte dai due.

L’inchiesta, che ha coinvolto anche esperti di tossicologia e informatica, ha confermato che la coppia aveva consumato droghe, ma non è stato possibile escludere che l’overdose fosse il risultato di un errore o di una dose accidentale. Le autorità polacche, in particolare, hanno chiuso le indagini, chiarendo che il decesso di Aleksandra Leczycka e il pericolo corso dal marito Dawid sono stati causati da un’assunzione volontaria di sostanze psicoattive, sebbene non sia stato possibile determinare con certezza se l’overdose fosse stata intenzionale o se si fosse trattato di un tragico incidente.

La Procura di Siedlce ha annunciato la conclusione delle indagini, sottolineando come, nonostante gli ampi accertamenti effettuati, non sia stato possibile accertare con precisione la dinamica dell’incidente. Con questa tragica conclusione si chiude un capitolo doloroso per la famiglia di Aleksandra Leczycka e per tutti coloro che avevano seguito il caso, ma resta comunque l’amaro interrogativo su quanto accaduto quella fatidica notte a Miami Beach.