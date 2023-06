Un uomo d’affari britannico e uno pakistano, l’amministratore delegato della società che ha organizzato la missione per la perlustrazione del relitto del Titanic e un esploratore francese. Sono loro i passeggeri del sottomarino scomparso nell’Oceano Atlantico domenica. Tra loro Hamish Harding, un esploratore e uomo d’affari britannico di 58 anni, presidente della società aeronautica Action Aviation.

Ci sono poi l’uomo d’affari pakistano Shahzada Dawood, amministratore del Seti Institute, insieme a suo figlio Suleman e Stockton Rush, l’amministratore delegato di OceanGate, la società che ha organizzato la missione per vedere il relitto del Titanic. Sono ore di angoscia per i parenti delle persone che si trovano a bordo del sommergibile Titan, partito domenica per un viaggio esplorativo con l’obiettivo di vedere con i propri occhi il relitto del Titanic, affondato la notte del 15 aprile 1912 durante il viaggio inaugurale dall’Inghilterra a New York.

Leggi anche: Sottomarino disperso, ultime ore di speranza: cosa sta succedendo negli abissi





Sommergile scomparso, la scoperta sulla moglie del Ceo di OceanGate

Il transatlantico Titanic rappresentava la massima espressione della tecnologia navale del tempo e, come detto, durante il viaggio inaugurale da Southampton a New York, dopo una collisione con un iceberg affondò. Nel naufragio persero la vita 1518 persone, compresi i membri dell’equipaggio; solo 705 persone riuscirono a sopravvivere, 6 delle quali furono salvate fra la gente finita in acqua. La storia del Titanic è stata oggetto di numerosi film e fiction ma quella rimasta nell’immaginario collettivo è Titanic, film del 1997 scritto e diretto da James Cameron e interpretato da Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.

Tra i personaggi raccontati nel film Titanic, oltre ai personaggi fittizi di Rose e Jack, sono raccontate anche le storie di diversi personaggi che si trovavano sulla nave durante il viaggio inaugurale. Due di questi erano Isidor e Ida Straus, moglie e marito morti nel naufragio. Nella pellicola di Cameron, i due sono protagonisti di una delle scene più toccanti, quella in cui si lasciano morire abbracciata nel letto della loro cabina di prima classe. A distanza d 111 anni dal naufragio del Titanic, la storia di Ida e Isidor è torna alla ribalta dopo la scomparsa del sommergibile Titan.

La moglie del Ceo della OceanGate Stockton Rush, che si trova all’interno del sommergibile scomparso, è la pronipote di Ida e Isidor Straus. Minnie Straus, figlia della coppia morta nel naufragio, sposò nel 1905 il dottor Richard Weil e loro nipote, figlio di Richard Weil Jr, secondo quanto riferito dal direttore esecutivo della Straus Historical Society citato dal quotidiano statunitense suo figlio, è il padre della moglie di Rush, Wendy Hollings Weil. I due si sono sposati nel 1986 e ha partecipato a tre spedizioni OceanGate.