Rapita da bambina torna a casa. Sono passati 51 anni da quel tragico giorno in cui mamma e papà non hanno più visto la loro bambina e nonostante il trascorrere degli anni non hanno mai perso la speranza di ritrovarla. La loro pazienza è stata ripagata, perché dopo ben 51 anni il sogno di poter riabbracciare la loro figlia si è realizzato.

Una storia che ha dell’incredibile e che può dare speranza alle tantissime famiglie che purtroppo hanno vissuto il dolore della coppia. Secondo i dati forniti durante l’ultima Giornata Mondiale dei bambini scomparsi, nel mondo spariscono 8 milioni di bambini ogni anno, 22000 al giorno, un milione i bambini che scompaiono ogni anno in Europa, di cui solo pochissimi vengono ritrovati.

Rapita da bambina torna a casa, la storia di Melissa Highsmith

La storia di Melissa Highsmith ha dell’incredibile. È stata rapita dalla sua casa a Fort Worth, in Texas , il 23 agosto 1971, dalla sua babysitter e da quel momento nessuno ha avuto più notizie di lei. Melissa aveva solo 21 mesi e i genitori si sono battuti per trovarla e in questi anni hanno continuato a collaborare con la polizia. Il ritrovamento è stato reso possibile dopo una soffiata arrivata dal centro di ricerca degli scomparsi che riferiva che probabilmente Melissa si trovava nella Carolina del Sud.

La segnalazione sulla bambina rapita nel 1971 si è rivelata un buco nell’acqua ma la sua storia è tornata sui giornali e grazie a un test del Dna la famiglia di Melissa ha scoperto l’esistenza di una Melanie Walden, la loro Melissa. La donna si è sottoposta al test del Dna e ha scoperto la sua vera identità. “Mio padre mi ha mandato un messaggio su Messenger e mi ha detto: Cerco mia figlia da 51 anni”, ha raccontato la donna.

Quella bambina rapita dalla babysitter nel lontano 1971 oggi ha 52 anni e il giorno del Ringraziamento è tornata nella sua vecchia casa per conoscere i genitori biologici e il fratello Jeff. “È bello vedere che aspetto avevo da bambina”, ha detto Melissa mentre guardava le foto scattate prima del rapimento. La madre Alta Apantencl è ancora sotto choc. Non aveva mai perso la speranza, ma oggi che ha potuto riabbracciare sua figlia non riesce a crederci: “Non potevo crederci. Pensavo che non l’avrei mai più rivista”, ha commentato la donna.