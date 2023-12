Un bambino di nove mesi è rimasto orfano dopo che i suoi genitori sono stati uccisi da una donna ubriaca che si è schiantato contro la loro auto. L‘incidente stradale si è verificato il 9 dicembre e le vittime erano una giovane coppia di 24 e 22 anni, mentre il loro figlio, rimasto orfano, ha solo nove mesi. Una tragedia che ha sconvolto la comunità di cui facevano parte i due e le loro famiglie, distrutte dal dolore per la loro perdita.

Jacob Hahn, 24 anni, e Savannah Harding, 22 anni, sono morti in un incidente tra tre auto a est di Stony Ridge. L’auto della coppia è stata centrata in pieno Samantha Hammons, 55 anni, lungo la Fremont Pike. L’auto condotta dalla donna ha tamponato quella della giovane coppia, spostandola nella corsia opposta dove è stata presa in pieno da un altro veicolo.

Incidente Perrysburg: morti Jacob Hahn e Savannah Harding, salvo il figlio di 9 mesi

Secondo quando riferito dalla polizia di Perrysburg, Samantha Hammons, 55 anni, era sotto l’effetto dell’alcol al momento dell’incidente stradale. Dietro di lei le figlie, Heather e Asia, fortunatamente illese, mentre la donna è stata ricoverata all’ospedale per alcune contusioni. Sconvolti amici e parenti di Jacob e Savannah, sconvolti per la loro perdita, hanno lasciato molti commenti sui social.

Dale Marie, il fotografo che avrebbe dovuto documentare il loro matrimonio, ha lasciato un omaggio su Facebook: “La sera del 9 dicembre, i futuri sposi, Savannah Harding e Jakob Hahn sono rimasti vittime ad una circostanza sfortunata”. La sorella del padre di Backett, il piccolo rimasto orfano, ha descritto la ventiduenne e il suo giovane fidanzato come “le anime più dolci”: “Il mio cuore soffre così tanto ora che te ne sei andato”, ha scritto.

“Sono così triste, ma soprattutto arrabbiata. Arrabbiato che una donna irresponsabile e spericolata abbia portato via la vita a due giovanissimi che avevano appena iniziato a vivere la propria”, ha detto la cugina di Hahn, Brooke Johnson. “Il mio cuore è completamente spezzato per la dolce Beckett, perché non saprà mai quanto fossero straordinari i suoi genitori e quanto lo amassero!”.