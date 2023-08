Una brutta notizia è stata confermata nelle scorse ore, infatti è morto l’uomo più anziano del mondo. Il suo nome era Jose Paulino Gomes e a far rimanere tutti senza fiato è l’età della persona in questione. Un vero e proprio record clamoroso, dato che nessuno riusciva a credere quando fosse nato. Ma nel certificato delle sue nozze è presente una data ben definita, riguardante la sua venuta alla luce, quindi c’è un documento ufficiale che confermerebbe tutto.

Oltre alla sua famiglia, sono in tanti ad essere rimasti dispiaciuti per questo addio. Purtroppo è morto l’uomo più anziano del mondo e la storia di Jose Paulino Gomes sta già facendo il giro del pianeta. Se n’è andato per sempre all’interno della sua abitazione, certamente affiancato dai suoi parenti. Ha lasciato senza papà i suoi sette figli, mentre aveva anche un numero elevato di nipoti, 25, ma anche e soprattutto di pronipoti, 42, e ‘pro-pronipoti’, 11.

Morto l’uomo più anziano al mondo: quanti anni aveva Jose Paulino Gomes

A dire subito addio è stata la famiglia, infatti subito dopo che si è saputo che fosse morto l’uomo più anziano del mondo, i parenti di Jose Paulino Gomes hanno fatto sapere: “Era molto semplice, molto umile. La sua unicità era che non gli piaceva niente di industrializzato, solo cose di campagna, naturali. Allevava galline, maiali. Il suo cibo veniva tutto da qui, doveva essere coltivato o allevato qui. E gli è sempre piaciuto bere qualcosa“.

Gomes aveva 127 anni e proprio nella giornata del 4 agosto ne avrebbe festeggiati 128, ma è deceduto il 29 luglio in Brasile, a Pedra Bonita, per un collasso multiorgano, come riferito dal New York Post. Pare fosse nato nel 1895, anche se i suoi familiari non hanno mai saputo ufficialmente se fosse la data giusta. Anche se un consulente legale ha ammesso: “Secondo il certificato di matrimonio si è sposato a 22 anni: dato che a quell’epoca gli uomini difficilmente si sposavano a 17 anni, è presumibile che la sua età sia corretta, e che sia effettivamente nato prima del 1900″.

🚨BRASIL: Homem morre aos 127 anos, em Minas Gerais. A certidão de José Paulino Gomes mostra que ele nasceu em 4 de agosto de 1895. pic.twitter.com/ciBS4KTu4k — CHOQUEI (@choquei) July 29, 2023

Come ricordato da Sky, adesso è Juan Vicente Perez Mora l’uomo più vecchio del globo con i suoi 114 anni. Lui, che vedete nell’ultima foto pubblicata sopra, è nato nel Venezuela e adesso detiene il record, dopo la morte di Jose Paulino Gomes, che era un domatore di animali e cavalcava i cavalli fino a soli 4 anni fa.