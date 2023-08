Tragedia nella tragedia. Un’altra notizia drammatica per la famiglia che qualche giorno fa ha dovuto fare i conti una tragica morte. E poco dopo organizzare un altro funerale. A soli 19 anni una ragazza muore in un incidente stradale: uno scontro violento tra auto ed un mezzo dei vigili del fuoco, ad Arouca, in Portogallo, non le ha lasciato scampo. Succedeva il 28 luglio scorso e i funerali della giovane si sono tenuti poco dopo, il 3 agosto.

Ma proprio quel giorno, quello dell’ultimo saluto a Ana Beatriz Soares, questa famiglia originaria di Oliveira de Azeméis ha vissuto un altro dramma. Forse il momento più difficile che potesse immaginare perché dopo la 19enne se ne è andata anche sua mamma Gabriela, che stava combattendo la sua battaglia personale con un cancro in fase terminale. Non deve aver retto il dolore.

Tragedia nella tragedia: muore il giorno dei funerali della figlia 19enne

La madre di Ana Beatriz, Gabriela Soares, è stata sepolta sabato scorso nella tomba di famiglia dove si trova anche la figlia. E secondo quanto riporta CM, nell’incidente stradale ha perso la vita anche una delle zie della ragazza.

Questa doppia, a quanto pare tripla, tragedia familiare ha presto fatto il giro di siti e giornali. Sui social della famiglia di Ana Beatriz e mamma Gabriela sono stati innumerevoli i messaggi di cordoglio e vicinanza per chi nel giro di soli 6 giorni ha vissuto due lutti così improvvisi.

“Che grande tragedia in una famiglia, riposa in pace”, si legge. E ancora: “Riposa in pace, amica. Vola da tua figlia Beatriz”, ha scritto un’amica della donna che, come detto, era malata.