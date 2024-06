Grandissima preoccupazione per il nubifragio che ha causato danni a persone e cose nelle scorse ore. Tre sono i dispersi, che purtroppo sono rimasti coinvolti dal devastante maltempo. Il fango e i detriti formatisi a causa della potente pioggia hanno portato alla distruzione di tre abitazioni. Fortunatamente un’altra donna è invece stata individuata e tratta in salvo.

Dopo il nubifragio che ha provocato tre dispersi, oltre ad un’evidente devastazione di alcuni luoghi, la polizia ha deciso di indire una conferenza stampa per fare il punto della situazione. Colei che è stata salvata era rimasta per diverso tempo sotto le macerie, ma ce l’ha fatta ed è stata quindi portata urgentemente in ospedale per le cure del caso.

Nubifragio improvviso, tre dispersi e case distrutte

Ad essere stata colpita dal nubifragio improvviso è stata la Svizzera, in particolare l’area di Sorte, una frazione della città di Lostallo. Anche l’autostrada ha subito danni notevoli, mentre c’è preoccupazione per i tre dispersi. Alcuni torrenti sono esondati e manca anche la corrente elettrica, che si spera possa essere ripristinata il prima possibile.

Il sindaco di Lostallo, Giudicetti, ha dichiarato dopo il fortissimo maltempo e le persone che non rispondono all’appello: “La speranza è l’ultima a morire, purtroppo in queste situazioni c’è sempre un lumicino di speranza acceso ma un piccolo lumicino. Siamo molto colpiti e in preda a un grande dolore”.

A lavorare per cercare di ritrovare vivi i dispersi ci sono elicotteri, droni e altri mezzi messi a disposizione dai soccorritori. Ma ogni ora che passa fa temere il peggio per queste persone.