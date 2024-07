Incidente ferroviario con un treno che si è scontrato con un autobus provocando almeno sette morti e cinque feriti. Circa 200 persone erano a bordo del treno Eurocity quando è avvenuto l’incidente, poco dopo le 17:00. Uno scontro terribile, che ha provocato la morte di alcuni passeggeri e il ferimento di altri. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del soccorso sanitario, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco per estrarre i feriti e le vittime dai rottami del treno e dell’autobus coinvolti nello scontro.

I morti e i feriti sono stati soccorsi dal servizio di soccorso, i quali hanno confermato che tutte e sette le vittime coinvolte nell’incidente si trovavano a bordo dell’autobus. Nessuna vittima, quindi, era sul treno, dove invece alcuni passeggeri hanno riportato solo qualche ferita superficiale. Gli altri feriti più gravi, come le vittime, stavano viaggiando sull’autobus.

Slovacchia, autobus contro un treno: sette morti e feriti

Le riprese video hanno mostrato che il motore del treno era in fiamme e i funzionari delle ferrovie hanno affermato che l’autobus è rimasto gravemente danneggiato nell’incidente ed è stato spezzato in due parti. L’incidente ferroviario è avvenuto nei pressi della città di Nove Zamky, hanno riferito la polizia e la compagnia ferroviaria slovacca ZSSK.

Il ministro degli Interni Matus Sutai Estok è andato sul luogo dell’incidente. Ha detto che i morti non sono stati identificati immediatamente ma che le forze dell’ordine sono a lavoro per risalire alle loro identità. Il treno stava viaggiando sulla linea ferroviaria che collega la capitale ceca Praga alla capitale ungherese Budapest.

La principale linea ferroviaria che collega la capitale della Slovacchia, Bratislava, con Budapest è rimasta chiusa almeno fino alle 4 del mattino. I passeggeri bloccati a bordo del treno sono stati trasportati in autobus alla città di Sturovo, al confine con l’Ungheria, ha affermato ZSSK. L’autista dell’autobus è sopravvissuto allo schianto. I feriti sono stati trasportati negli ospedali delle città vicine, perché quello locale era chiuso dopo che alcune zone erano state allagate a causa delle forti piogge cadute durante la notte. Il conducente del treno, un cittadino ceco, se l’è cavata con lievi ustioni, ha detto la Czech Railways. Le altre quattro persone ferite erano viaggiatori a bordo dell’autobus.

Train travelling from Prague 🇨🇿 to Budapest 🇭🇺 collided with a bus, killing 5 and injuring many. pic.twitter.com/v9MAYVYLzt — Shakil (@WheelOfLife2030) July 1, 2024

Non è stato immediatamente chiaro cosa abbia causato l’incidente e le autorità stanno indagando. Il presidente slovacco Peter Pellegrini che si trovava a Bruxelles per partecipare al vertice dei leader dell’Unione Europea, ha espresso le sue condoglianze ai parenti delle vittime. “Auguro ai feriti una pronta guarigione e ringrazio i dottori e le squadre di soccorso per il lavoro svolto”, ha detto Pellegrini. “Spero che tali catastrofi risparmino la Slovacchia in futuro”.