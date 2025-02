Ancora una tragedia per mano di un animale domestico. Dopo la terribile storia, con ancora tanti dubbi da sciogliere, della piccola Giulia ad Acerra, morta a 9 mesi dopo essere stata sbranata dal pitbull, ora è stato un bimbo di 11 mesi a perdere la vita. Sempre un cane sarebbe il colpevole di questo decesso improvviso del piccolo, che si è spento mentre era in casa con i suoi nonni.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti della polizia, il bimbo di 11 mesi morto sbranato dal cane non ce l’ha fatta a causa delle gravi ferite riportate. Ad aggredirlo sarebbe stato un mastino. Subito dopo la constatazione della sua morte, le forze dell’ordine hanno deciso di aprire un’inchiesta per fare luce sulla vicenda.

Altra tragedia dopo Giulia, bimbo di 11 mesi morto sbranato da un cane

La drammatica storia è arrivata stavolta dalla Spagna. Il bimbo di 11 mesi è morto a causa di un attacco inaspettato del cane mastino, il quale avrebbe azzannato il piccolo verso le 18 del 20 febbraio. Sotto choc la comunità di Fonollosa, nella provincia di Barcellona, che non riesce ad accettare una morte così orribile del bambino.

La vittima di questo attacco si trovava nella fattoria dei nonni, come riferito da Regiò 7. Distrutto dal dolore anche il sindaco di Fonollosa, Eloi Hernandez, che ha rilasciato questa dichiarazione alla stampa: “L’intera comunità è sotto choc, ciò che è accaduto è stato un’autentica disgrazia“.

Un bimbo di 11 mesi è morto ieri a Fonollosa (Barcellona) dopo essere stato attaccato dal mastino in casa. L'animale domestico avrebbe azzannato il bambino intorno alle sei del pomeriggio in circostanze ancora da chiarire, provocandogli ferite letali https://t.co/iw7JXtU1kt — RaiNews (@RaiNews) February 21, 2025

Una storia che avrebbe molte similitudini con la morte di Giulia ad Acerra. Anche in questa circostanza serviranno approfondimenti per comprendere come siano andate realmente le cose.