Dramma in mare per una bambina di 5 anni e sua madre. Una tranquilla giornata di vacanza si è trasformata in un incubo per una bambina di 5 anni e sua madre. Mentre si godevano il mare, è accaduto qualcosa di totalmente imprevisto.

L’incidente è avvenuto il 25 giugno, in un villaggio vacanze in Italia. Mamma e figlia erano sulla spiaggia, facendo il bagno con un materassino. Nonostante non fossero lontane dalla riva, il vento e la corrente le hanno spinte pericolosamente al largo, rendendo impossibile il ritorno.

Dramma in mare per mamma e figlia di 5 anni, cosa è successo

Panico a Bibione. Un’esperienza che ha rischiato di trasformare un momento di svago in una tragedia. Nella rinomata località balneare in provincia di Venezia, sono stati i bagnini del villaggio a dare l’allarme. La corrente era troppo forte anche per loro, e la situazione si è rapidamente aggravata. È stato necessario l’intervento della guardia costiera e del 118, che ha inviato un elicottero.

Nel frattempo, madre e figlia erano state trasportate quasi a un miglio dalla costa. I soccorritori, grazie alla loro prontezza, le hanno raggiunte in breve tempo e le hanno messe in salvo.

Salvataggio e sollievo. Dopo il recupero, le due sono state portate in un punto di primo intervento, dove sono state sottoposte a una visita medica. A parte il grande spavento, fortunatamente non hanno riportato altre conseguenze.

Infine, madre e figlia hanno potuto riabbracciare i loro cari, concludendo con un sospiro di sollievo una giornata che avrebbe potuto avere un epilogo ben più drammatico.