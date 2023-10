Cimici da letto, l’allarme arriva anche in Italia perché la loro presenza può diffondersi molto rapidamente oltre . L’infestazione da cimici da letto può coinvolgere non solo le abitazioni private, ma anche luoghi pubblici come scuole e i mezzi di trasporto e proprio a causa dei trasporti le cimici sono arrivate anche in un’altra nazione. A Parigi sono state avvistate tante di quelle cimici da denunciare una vera e propria invasione dei parassiti sui trasporti nella capitale francese.

Nei video e nelle foto condivise dai parigini sui social si vedono i sedili invasi di parassiti e qualche giorno fa anche il ministro dei Trasporti Clement Beaune ha annunciato di aver convocato una riunione per affrontare l’emergenza. “La prossima settimana riunirò gli operatori dei trasporti per informali sulle azioni intraprese e per agire maggiormente a servizio dei viaggiatori. Per rassicurare e proteggere”, ha affermato Beaune.

Leggi anche: “Strano fumo”. Aereo evacuato per pericolo contagio, malori tra i passeggeri. Polizia e vigili del fuoco sul posto





Cimici da letto in Inghilterra, allarme in Italia: come riconoscerle

Cimici anche sul Tgv, i treni ad alta velocità, ma anche nelle case dei parigini. Tantissime famiglie hanno segnalato la presenza degli animali nelle proprie abitazioni. In questi giorni tanti londinesi hanno notato la presenza delle cimici sui trasporti della capitale inglese, arrivate sui treni che collegano Parigi a Londra. In un video pubblicato su Twitter, si vede anche un ragazzo filmare la sua gamba su cui passeggia una cimice.

Ora è allarme anche in Italia per il possibile arrivo delle cimici da letto nel nostro Paese. Come riconoscerle? Le cimici sono visibili all’occhio umano. Il primo posto da controllare è ovviamente il materasso, dove in presenza dei fastidiosi insetti troverete escrementi o piccole macchie di sangue. Le cimici da letto sono puntini marroni o macchie rosse. In presenza delle cimici devi controllare anche macchie o lesioni strufoloidi sulla pelle.

Si tratta di noduli, simili a chicchi di miglio, lesioni cutanee e possono essere molto pruriginose proprio a causa delle cimici che hanno provocato la puntura mentre si nutrivano. Secondo quanto spiegano gli entomologi e zoologi, le cimici si possono riconoscere anche dalla puzza rilasciata. Rispetto alle cimici verdi, l’odore di quelle da letto è più dolce, per alcuni addirittura buono, un mix tra l’odore di frutta e quello della muffa del formaggio.

Se trovate le cimici nei vostri letti, la prima cosa da fare è lavare lenzuola e federe per inserirle successivamente nell’asciugatrice in modo che l’alta temperatura uccida eventuali uova. Poi procedete con l’igienizzazione del materasso attraverso prodotti antibatterici, antiparassitari e la vaporella e chiamate una ditta di disinfestazione.