Assiste la moglie in sala parto, ostetrica gli ruba 2000 euro. Incredibile episodio quello avvenuto qualche tempo fa all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Protagonista di questa storia è una donna di 50 anni che all’epoca dei fatti prestava servizio come ostetrica in quel reparto ospedaliero. Nei giorni scorsi la donna è stata convocata in Questura per l’avviso della conclusione delle indagini preliminari.

La locale Procura della Repubblica le ha contestato il reato di furto pluriaggravato dopo aver positivamente valutato l’attività investigativa svolta dalla Squadra Mobile. I fatti risalgono a una notte che un uomo difficilmente riuscirà a dimenticare. In quell’occasione, infatti, divenne padre, ma nello stesso tempo fu ‘alleggerito’ di 2000 euro…

Cosa è successo mentre la donna partoriva

Proprio in quella notte l’uomo stava assistendo la moglie mentre questa stava partorendo. Mille emozioni, come comprensibile, albergavano nel suo cuore e tutta la sua attenzione era ovviamente rivolta alla donna che stava facendo nascere il bambino. L’ostetrica aveva invitato l’uomo a riporre nel bagno della sala travaglio il borsone della moglie contenente i vestitini del nascituro.

In quell’occasione, però, l’ostetrica aveva, inspiegabilmente, chiesto all’uomo di lasciare anche il suo portafoglio. In seguito un collega ha notato che l’ostetrica stava “controllando” all’interno del borsello mentre il legittimo proprietario le dava le spalle.

Da questa testimonianza sono nate le indagini della polizia che hanno portato alla denuncia dell’ostetrica. Una storia incredibile, ma purtroppo verissima… Ah, a cosa si arriva per i soldi!

