L’addio a Sinisa Mihajlovic è ancora una ferita aperta per tutti. E ovviamente sua moglie Arianna e la famiglia sono sempre distrutti dal dolore. Ora la dedica della coniuge ad un mese dalla morte dell’ex calciatore ha fatto piangere migliaia e migliaia di persone, sia famose che non. Un gesto spontaneo quello della donna, che ha voluto sottolineare ancora una volta il suo amore nei confronti dell’uomo, deceduto il 16 dicembre scorso dopo aver lottato con tutte le sue forze contro una terribile leucemia.

Il tumore ha tolto la vita a Sinisa Mihajlovic, ma non il suo ricordo. Mai potrà essere dimenticato dalla moglie Arianna, dai suoi figli e da tutti coloro che lo hanno amato e apprezzato. Ma senza ombra di dubbio la dedica della Rapaccioni è stata quella che più di altre ha catalizzato l’attenzione di tutti. Subito dopo il suo post strappalacrime, sono apparsi tantissimi like nonché una miriade di commenti dei suoi follower, che le hanno dimostrato ancora una volta la loro massima e incondizionata vicinanza.

Sinisa Mihajlovic, la moglie Arianna gli fa una dedica a un mese dalla morte

Non passa giorno che Sinisa Mihajlovic non sia ricordato e omaggiato da tutti, ma certamente la moglie Arianna è colei che sta soffrendo maggiormente, insieme ai suoi figli. E nella dedica postata nella giornata del 23 gennaio c’è tutto il suo affetto, dato che ha voluto offrire agli utenti una bellissima immagine di coppia con l’allenatore serbo. Ma anche tanta sofferenza, infatti ha scelto poche parole ma ricche di un significato profondo, che testimoniano il suo momento emotivo molto delicato.

Nel post dedicato alla memoria di Sinisa Mihajlovic, Arianna Rapaccioni ha scritto: “È la notte che ti frega”. Ha fatto dunque capire che, quando purtroppo va a letto senza la sua fondamentale presenza al suo fianco, i pensieri negativi la travolgono e non è sicuramente facile per lei andare avanti in questo modo. Ma deve necessariamente farcela per i suoi figli, che non le fanno mancare il loro supporto. Da segnalare che sono arrivati diversi messaggi anche da personaggi famosi, addolorati per la scomparsa di Sinisa.

Alessia Marcuzzi ha risposto al suo post Instagram con due cuori rossi, mentre Elena Santarelli ha scritto: “Il silenzio della notte fa un sacco di rumore”. Da registrare anche il messaggio della figlia Virginia Mihajlovic: “Vi amo”. Emozioni fortissime a poco più di 30 giorni dalla morte di Sinisa.