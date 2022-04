“Sei un leone”. Sinisa Mihajlovic, la prima foto dall’ospedale dopo il ricovero: le sue condizioni

Ne avevamo parlato a fine marzo di Sinisa Mihajlovic e della sua battaglia contro la leucemia mieloide acuta. Come qualcuno ricorderà, l’allenatore del Bologna ha indetto una conferenza stampa per annunciare che si sarebbe dovuto ricoverare, per “affrontare di nuovo la malattia”. In tanti hanno supportato l’ex calciatore che si trova di nuovo a combattere contro un nemico invisibile ed insidioso all’interno del suo corpo. L’uomo era ormai da tempo tornato sulla panchina del Bologna e guidava i rossoblù senza problemi.

Poi la brutta notizia e il ricovero. Naturalmente, sulle sue condizioni il riserbo è assoluto e il rispetto è massimo per il tecnico. Ora però Sinisa Mihajlovic riappare sorridente grazie ad uno scatto della moglie. L’uomo, ricoverato all’ospedale Sant’Orsola, si è mostrato sorridente in una foto postata sui social da sua moglie Arianna Rapaccioni. La donna ha scritto, riempiendo di cuori la sua bacheca: “Bisogna essere duri senza mai perdere la tenerezza. Sei un leone dal cuore tenero”.





Sinisa Mihajlovic, la foto della moglie dall’ospedale: “Sorpresa!”

Si tratta di un rarissimo momento condiviso al di fuori della cerchia familiare, forse una foto destinata ai vicinissimi di Sinisa Mihajlovic e ora condivisa per dare una chiaro messaggio a tutti i fan. “Noi giochiamo per lui – ha detto Marko Arnautovic dopo la vittoria contro la Sampdoria – e lui per me è come un fratello, anzi di più, un padre”.

Prima Milan-Bologna il tecnico si era collegato con la squadra e il club aveva pubblicato l’incontro. “Io non mollerò di un centimetro e so che voi farete altrettanto: vincerò anche questa volta”, aveva detto il grande Sinisa Mihajlovic. Non si lascia sopraffare dal dolore e ancora una volta il tecnico del Bologna mostra la sua anima combattente contro la malattia.

“Questa malattia è molto coraggiosa per aver voglia di affrontare ancora uno con me – aveva detto Sinisa Mihajlovic annunciando la nuova battaglia che lo attendeva – Se non gli è bastata una lezione, io sono qui pronto a dargliene una seconda. Si può cadere, ma bisogna trovare la forza per rialzarsi”.

