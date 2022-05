“L’ha fatto subito”. Sinisa Mihajlovic finalmente a casa: le prime foto fuori dall’ospedale

Sinisa Mihajlovic è uscito dall’ospedale di Bologna dove era ricoverato dal 26 marzo. In una conferenza stampa aveva annunciato che erano ricomparsi alcuni sintomi della malattia. Va ricordato che l’allenatore del Bologna due anni fa annunciò di essere stato colpito da una leucemia: “Devo iniziare un percorso terapeutico per evitare complicanze e la prossima settimana mi dovrò assentare. Stavolta però non entrerò in scivolata come due anni fa, ma giocherò d’anticipo. Spero che i tempi saranno veloci, ma dovrò assentarmi per alcune partite. Questa malattia è molto coraggiosa per aver voglia di affrontarmi ancora. Se non le è bastata una lezione, sono pronto a darne una seconda”.

Per Sinisa Mihajlovic la situazione è in miglioramento, infatti la compagine del Bologna ha annunciato le sue dimissioni dall’ospedale: “Nella giornata di oggi Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’ospedale Sant’Orsola, in buone condizioni generali. Forza mister, siamo con te”. Mentre la coniuge Arianna ha commentato così l’immagine del marito: “Che dire del tuo sorriso…E i tuoi occhi? Parlano…”. E immediatamente sono arrivati numerosi commenti dei follower.





Sinisa Mihajlovic dopo l’ospedale, le prime foto con moglie e nipotina

Ora Sinisa Mihajlovic, che qualche giorno fa ha ricevuto l’affetto della sua squadra fuori l’ospedale dopo la vittoria contro l’Inter, può tornare dalla sua famiglia e dai suoi affetti più cari. La famiglia, la sua squadra, i tifosi: Sinisa Mihajlovic è stato circondato da tutto l’amore possibile e con questo si è fatto forza, fino al giorno delle dimissioni dal Sant’Orsola, avvenute il 2 maggio, a seguito delle quali è potuto tornare a tra i suoi familiari.

Sinisa Mihajlovic non ha perso tempa e la prima cosa che ha fatto è stata rivedere la nipotina Violante, la bimba di sua figlia Virginia, con la quale ha fatto la sua prima passeggiata. A testimoniare questo bellissimo momento in famiglia è stata sua moglie Arianna Rapaccioni, che gli è sempre stata vicino. ma anche sua figlia, che ha pubblicato alcune Stories della piccola insieme al nonno. Belli, felici, innamorati. Arianna Rapaccioni e Sinisa Mihajlovic formano una famiglia meravigliosa in grado di resistere ad ogni scossone.

Il loro sorriso è contagioso, la loro felicità anche. Sembrava che niente potesse scalfire questa felicità. Quando è arrivata la notizia della leucemia è stato un fulmina a ciel sereno, ma Sinisa Mihajlovic e la sua famiglia hanno reagito affrontando con coraggio la malattia. Lui l’ha fatto da grande combattente così come lo era in campo e i suoi familiari lo hanno seguito passo dopo passo con tanto affetto e tanto amore.

“I medici hanno deciso”. Sinisa Mihajlovic e la malattia, la buona notizia è ufficiale