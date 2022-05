Dopo giorni di attesa è arrivata una notizia molto importante sull’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic. L’ex calciatore di Roma e Lazio è stato ricoverato da un po’ di tempo nell’ospedale bolognese. Aveva annunciato il suo imminente trasferimento in ospedale il 26 marzo scorso, quando in una conferenza stampa tenuta coi giornalisti aveva rivelato che purtroppo erano tornati nuovamente i problemi di salute. Ricordiamo che poco meno di due anni fa annunciò di essere stato colpito da una leucemia.

Durante la sua conversazione con la stampa, Sinisa Mihajlovic aveva affermato: “Devo iniziare un percorso terapeutico per evitare complicanze e la prossima settimana mi dovrò assentare. Stavolta però non entrerò in scivolata come due anni fa, ma giocherò d’anticipo. Spero che i tempi saranno veloci, ma dovrò assentarmi per alcune partite. Questa malattia è molto coraggiosa per aver voglia di affrontarmi ancora. Se non le è bastata una lezione, sono pronto a darne una seconda”.





Sinisa Mihajlovic lascia l’ospedale di Bologna

Adesso, a fornire maggiori dettagli sulle condizioni di salute di Sinisa Mihajlovic, è stata la squadra di calcio del Bologna. E successivamente la moglie Arianna ha pubblicato un’immagine del coniuge e ha scritto una bellissima dedica. Tra l’altro i calciatori del team rossoblù hanno risposto alla grande in questo periodo. Il tecnico si aspettava delle buone prestazioni, nonostante lui fosse lontano fisicamente, e l’undici emiliano è riuscito a inanellare una striscia di ben sei risultati utili consecutivi. Una gran bella soddisfazione.

Per Sinisa Mihajlovic la situazione è in miglioramento, infatti la compagine del Bologna ha annunciato le sue dimissioni dall’ospedale: “Nella giornata di oggi Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’ospedale Sant’Orsola, in buone condizioni generali. Forza mister, siamo con te”. Mentre la coniuge Arianna ha commentato così l’immagine del marito: “Che dire del tuo sorriso…E i tuoi occhi? Parlano…”. E immediatamente sono arrivati numerosi commenti dei follower.

Dopo il ricovero era riapparso sorridente grazie ad uno scatto della moglie. L’uomo, ricoverato all’ospedale Sant’Orsola, si era mostrato sorridente in una foto postata sui social da sua moglie Arianna Rapaccioni. La donna aveva scritto, riempiendo di cuori la sua bacheca: “Bisogna essere duri senza mai perdere la tenerezza. Sei un leone dal cuore tenero”. E ora questa bellissima notizia, che ha fatto tirare un bel sospiro di sollievo.

