“Mamma, è per te”. Un’auto da 100mila euro, il regalo choc del vip: lei non crede ai suoi occhi e scoppia in lacrime (VIDEO)

Il regalo spaziale del vip alla madre per il compleanno. In un filmato l’acclamato sportivo, ha ripreso il momento in cui ha dato il suo regalo, se così vogliamo chiamarlo a sua madre. Infatti insieme, madre e figlio, hanno recentemente festeggiato il 69° compleanno della donna, in modo a diro poco spettacolare. Nonostante sia uno dei calciatori più talentuosi del mondo e abbia superato i 30 anni, dimostra che l’amore per una madre non conosce limiti.

Il 31 dicembre, l’uomo ha sorpreso la donna con un regalo straordinario: una lussuosa Porsche Cayenne nera del valore di 100.000 euro, splendidamente adornata con un fiocco rosso. Questo gesto generoso è stato immortalato in un video condiviso sui social media da Katia Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, che mostra Dolores Aveiro, accompagnata dal nipote Cristiano Jr., mentre scopre il costoso regalo nel garage.





Il regalo spaziale di Cristiano Ronaldo alla madre per il compleanno

Ronaldo è noto per il suo affetto smisurato per sua madre, un legame che si è rafforzato a causa delle difficoltà che hanno dovuto affrontare nel passato. Dolores ha cresciuto da sola quattro figli e ha superato numerose sfide, tra cui la lotta contro il cancro al seno. Non è la prima volta che Ronaldo dimostra la sua generosità verso sua madre con regali di lusso.

Nel 2015, le aveva regalato una Porsche 718 Boxster bianca. Inoltre, nel 2020, in occasione della festa della mamma, Ronaldo e i suoi fratelli avevano regalato a Dolores un SUV Mercedes dal valore di decine di migliaia di euro. Nonostante alcune critiche sui social media, che hanno definito il regalo “poco sobrio” e hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza di una donna anziana alla guida di un’auto così potente, Dolores sembra essere in ottima forma e apprezza sicuramente il gesto d’amore di suo figlio.

Cristiano Ronaldo gifts his mother a Porsche Cayenne on her birthday. ❤️pic.twitter.com/eRCEYnXuxX — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) December 31, 2023

Ronaldo, che ha una fortuna stimata in milioni di euro, non ha mai nascosto la sua generosità nei confronti dei suoi cari. Questo regalo straordinario per sua madre è solo l’ultimo esempio della sua volontà di condividere la sua ricchezza con la sua famiglia, specialmente con la donna più importante della sua vita.

