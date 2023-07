“Orrore in pista”. Sport in lutto, sbanda con la moto e poi i momenti terribili: morto il pilota, 30 anni

Sono tanti gli incidenti in pista durante le gare di moto. Gli italiani, e non solo, ricordano bene la morte di Marco Simoncelli, campione del mondo della classe 250 nel 2008, conosciuto fra gli appassionati con il nomignolo di Sic o SuperSic. Il motociclista è morto a 24 anni durante il Gran Premio della Malesia, sul circuito di Sepang e nel 2014 è stato inserito nella Hall of Fame del motociclismo, ricevendo il riconoscimento postumo di MotoGP Legend. Nel 2016 è stato deciso il ritiro del suo numero di gara, il 58.

Ora il mondo del motociclismo deve dire addio a un altro giovane campione, morto a causa di un incidente in pista durante una gara dell‘Irrc Sbk in Finlandia. Il pilota olandese aveva 30 anni. “Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli altri piloti. Ci mancherà”, hanno detto gli organizzatori della gara in un post su Twitter.

Joey Den Besten, morto dopo un incidente in pista il pilota

Joey den Besten è morto in un incidente durante una gara IRRC Superbike in Finlandia, hanno confermato le autorità sportive. Il 30enne di Borculo ha perso il controllo della sua moto durante il giro di formazione per la gara di Imatranajo di domenica, riportando ferite mortali. “Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli altri piloti. Ci mancherà”, hanno detto gli organizzatori della gara in un post su Twitter.

È stato il secondo incidente mortale che ha coinvolto un concorrente olandese in due giorni, dopo che il 18enne Dilano van ‘t Hoff è rimasto ucciso in un incidente durante una gara automobilistica di Formula Regional in Belgio sabato. Den Besten correva per il team tedesco Motorradtechnik Geenen ed era stato due volte campione del mondo nella categoria IRCC Supersport 600, nel 2014 e nel 2017.

La polizia sta indagando sull’incidente e le autorità di gara dovrebbero rilasciare ulteriori dettagli lunedì. Joey Den Besten si è contrato con un palo dopo essere caduto sul rettilineo nel giro di riscaldamento prima della seconda gara della Superbike. L’impatto è stato terribile, i soccorritori non hanno potuto salvarlo.