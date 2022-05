Sport sotto choc, il campione crolla al tappeto e muore davanti agli spettatori: soccorsi inutili

Musa Askan Yamak muore durante un incontro. Il pugile, imbattuto, è crollato ed è morto nel mezzo del ring durante un incontro a Monaco di Baviera domenica. Era nel mezzo di una lotta contro il veterano ugandese Hamza Wandera quando si è accasciato all’inizio del terzo round. Il 38enne è morto per un infarto, secondo un funzionario turco Hasan Turan che ha pubblicato l’incidente su Twitter. “Abbiamo perso il nostro connazionale Musa Askan Yamak, pugile di Alucra, che ha vinto campionati europei e asiatici, in giovane età a causa di un infarto”.

“Auguro la misericordia di Dio al defunto, che abbiamo incontrato alla Grande Assemblea Nazionale della Turchia quando è venuto ad Ankara per la competizione, e le mie condoglianze alla sua triste famiglia e ai suoi fan”, si legge nel post di Turan. Secondo il Sun, il video dell’incidente mostra che Yamak ha preso un grande colpo da Wandera nel secondo round che lo ha traballato. È stato in grado di sedersi sullo sgabello alla fine del round, ma è crollato mentre è uscito un minuto dopo (qui il video, attenzione immagini forti).





Musa Askan Yamak muore durante incontro: inutili i soccorsi

È stato quindi portato d’urgenza in un ospedale locale, ma all’arrivo è stato dichiarato morto per un infarto. Yamak, residente in Germania, aveva un record di 8-0 imbattuto, con tutte le sue vittorie arrivate per KO. È diventato professionista nel 2017, ma ha fatto scalpore l’anno scorso dopo aver vinto il titolo internazionale WBFed. La boxe nei decenni si è attrezzata per evitare i morti. Ma non basta.

Avrupa ve Asya şampiyonlukları olan Alucralı boksör hemşehrimiz Musa Askan Yamak'ı bir kalp krizi sonrasında genç yaşında kaybettik.

Daha önce müsabaka için Ankara’ya geldiğinde TBMM’de görüştüğümüz merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/KXhiMeBoA2 — Hasan Turan 🇹🇷🇵🇸 (@hasanturantr) May 15, 2022

Negli anni scorsi illuminante era stata un’intervista rilasciata al Giornale dal professor Ireneo Sturla, docente universitario, medico a bordo ring in centinaia di incontri, presidente della commissione medica della federazione europea e del Wbc. “Tutto parte da lontano: dalla prevenzione. Per esempio dall’attenzione a dieta ed equilibrio dei liquidi. Il Wbc impone una pesatura un mese prima e non deve superare il 6% del limite di categoria poi, una settimana prima, il peso non deve superare il 3%”.

“Se esageri con le saune, il corpo perde liquidi, il cervello naviga nell’acqua, ne risente: c’è alterazione encefalica. Basta uno spostamento violento del capo per rompere la vena ponte». Ma la medicina non può tutto. «Vedo ancora uomini d’angolo che usano male le borse di ghiaccio: le mettono sul collo o sulla schiena, non sulla testa. Oppure sul petto dove si rischiano alterazioni cardiache. E altri errori macroscopici: palazzetti a 35 gradi, musica a palla, tutto provoca alterazioni al fisico”.

