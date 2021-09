“Non è con noi in questo momento”. Michael Schumacher, la notizia preoccupa i fan: “Diteci come sta”

Si torna a parlare, ciclicamente quasi, delle condizioni di salute di Michael Schumacher. L’ex campione di Formula Uno è ancora in ospedale dopo il devastante incidente sugli sci di 8 anni fa. Quasi 3mila giorni da quel devastante trauma cranico che ha costretto il pilota tedesco a un ricovero ad oltranza in cliniche privatissime e di alto livello. L’unico aggiornamento che si ha sul pilota lo ha comunicato il presidente della Fia Jean Todt, in una intervista al quotidiano tedesco Bild. E la notizia, riportata su Il Messaggero, è che il campione migliorerà “lentamente e sicuramente”.

Tuttavia Michael Schumacher si trova ancora in riabilitazione dopo aver sbattuto la testa su una roccia mentre sciava fuori pista a Meribel, in Francia. Era il dicembre del 2013 e venne trasportato in aereo in un ospedale di Grenoble. Dopo aver subito due interventi chirurgici, è stato posto in coma farmacologico per sei mesi per aiutare a ridurre il gonfiore del suo cervello. Finché è stato trasferito in un altro ospedale a Losanna, in Svizzera, dopo essere uscito dal coma nel 2014 e dopo 250 giorni è stato autorizzato a tornare nella sua casa sul Lago di Ginevra.

Come sapete, al suo fianco c’è sempre la moglie Corinna, che per l’occasione ha chiesto il massimo riserbo sulle condizioni del marito. Ma l’amico di lunga data di Michael Schumacher, Todt che non ha mai smesso di far visita al pilota, ha rivelato: “Ho trascorso molto tempo con Corinna da quando Michael ha avuto il suo grave incidente sugli sci il 29 dicembre 2013”.





E ancora Jean Todt: “È una grande donna e gestisce la famiglia. Non se lo aspettava. È successo all’improvviso e non aveva scelta. Ma lo fa molto bene. Mi fido di lei, lei si fida di me”. E ancora: “Grazie al lavoro dei suoi medici e alla collaborazione di Corinna, che voleva che sopravvivesse, è sopravvissuto, ma con conseguenze”.

Le belle parole di Jean Todt su Michael Schumacher però non tranquillizzano i fan del campione, sopratutto dopo le parole del capo della F1 Bernie Ecclestone che da una parte si dice ottimista sulle condizioni di Schumacher. In un documentario sul pilota che uscirà questo mese però ha detto: “Non è con noi in questo momento. Ma quando starà meglio, risponderà a tutte le domande”.