Tommaso Zorzi Andrea Pucci è polemica. Tutto è nato per la battuta che il comico avrebbe fatto nel corso del suo spettacolo e che è stata subito riportata al vincitore del GF Vip 5. Ovvero: “I tamponi se sei fortunato te li fanno in una narice, se sei uno strono in due, se sei ancora più strono in gola, se sei Zorzi in c…”.

Il conduttore di ‘Tailor Made – Chi ha la stoffa?’ Ha raccontato tutto tra le Storie di Instagram: ”Parliamone un attimo. La cosa che mi fa impazzire è: tu che ne sai dove lo prendo io? Come fai ad arrogarti il diritto di salire su un palco e dire alla gente che io lo prendo in c… Questa cosa degli omosessuali che lo prendono lì, siamo nel 2022, sono passati 40 anni da quando poteva far ridere una roba del genere”, il commento di Tommaso Zorzi Andrea Pucci.





Tommaso Zorzi Andrea Pucci: “Mi deve delle scuse”

Dopo la ‘battuta’ durante lo spettacolo che lo tira in ballo Tommaso Zorzi ha detto anche di aspettarsi le scuse da parte di Andrea Pucci, ma da parte del comico nessun passo indietro o commento in pubblico. Ha però disattivato la possibilità di commentare i suoi post su Instagram.

Raggiunto dai giornalisti del sito Fanpage dopo la polemica con Tommaso Zorzi, Andrea Pucci ha fatto sapere tramite il suo staff di non avere intenzione di rilasciare un commento sulla vicenda, né ha voluto specificare se eviterà in futuro di riproporre questa battuta sull’ex GF Vip nel suo show.

Nelle ultime ore la musica non è cambiata, ma come riporta sempre il sito Andrea Pucci ha pubblicato nelle Instagram Stories un meme che ritrae Papa Giovanni Paolo II mentre sbadiglia. E sotto l’immagine questa scritta: “Che noia le polemiche ahahahahahaha”.

