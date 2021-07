Sharon Stone è arrivata a 63 anni di età, ma una cosa non è mai cambiata: la sua incredibile bellezza. Infatti, nonostante anche per lei gli anni siano trascorsi inesorabilmente, è davvero difficile notare un cambiamento negativo nel suo aspetto fisico. Oltre al suo viso perfetto, anche la forma fisica è smagliante come sempre e non a caso ecco che è giunta una notizia importante dal punto di vista personale. Avrebbe infatti trovato l’amore con un giovane, che ha appena 25 anni, quindi 38 in meno di lei.

Qualche giorno fa ha scritto ‘Happy summer’ e si è mostrata in bikini su Instagram. Nel nuovo scatto ecco la diva di Hollywood sorridente, senza un filo di trucco sul viso e con indosso un modello sportivo di un giallo acceso con top superiore e mutanda a vita alta. Chiaramente la foto non è sfuggita a colleghi e fan che hanno commentato notando quanto Sharon Stone sia in perfetta forma fisica. Ma andiamo adesso a conoscere nel dettaglio con chi si sarebbe adesso unita sentimentalmente.

Stando a quanto raccontato dal ‘Daily Mail’, Sharon Stone ha trovato un nuovo fidanzato. Anche se i primi ad aver ricevuto la notizia sono stati quelli di ‘Page Six’, sempre abili in queste occasioni: “Le spie di Page Six hanno pizzicato la Stone, 63 anni, e RMR, 25, in vari appuntamenti insieme a Los Angeles. La scorsa settimana sono stati visti da Delilah e The Highlight Room, mentre si scatenavano con musica hip hop”. E andiamo a vedere insieme chi è il giovane artista che farebbe battere il suo cuore.





RMR, presunta nuova fiamma di Sharon Stone, è un cantante e cantautore originario degli Stati Uniti d’America. La sua fama è stata raggiunta grazie al suo brano musicale ‘Rascal’, diventato virale su Youtube nel febbraio dello scorso anno. Poi ha firmato dei contratti con ‘Warner Records’ e ‘Cmnty Rcrds’. Vive a Los Angeles, nello stato della California, ed è stato paragonato a Lil Nas X per il suo stile musicale, che unisce precisamente gli elementi di hip hop e anche quelli della musica country.

Sharon Stone ha anche rivelato i suoi segreti di bellezza qualche giorno fa: “La mia routine di allenamento consiste in 30 squat al giorno e sollevo palloni da 3 chili che sembrano piombo mentre guardo la tv – ha confessato al Daily Telegraph -. Ma solo perché in questi giorni non posso andare in palestra”. “La nostra bellezza e il nostro aspetto fisico contano”, ha poi concluso.