Lutto a Sanremo, si spegne per sempre un pezzo di storia del Festival della musica italiana. Muore a 79 anni lo storico fotografo Rino Petrosino. A darne l’annuncio anche Tv Sorrisi e Canzoni, rivista per la quale Rino ha sempre investito tutta la sua professionalità.

“È un giorno triste per Sorrisi: si è spento lo storico fotografo Rino Petrosino, aveva 79 anni. Ha fatto la storia della nostra rivista e dello spettacolo italiano per oltre 50 anni. Tutta la redazione lo ricorda con grande affetto e si stringe in un abbraccio alla famiglia”.

Le celebri copertine di Rino hanno saputo raccontare i big dello spettacolo italiano e non solo. Rino Petrosino ha lavorato assiduamente e con passione anche dietro le quinte della kermesse sanremese per oltre mezzo secolo.





Originario di Milano, Rino si è poi trasferito a Roma, lavorando prima come fattorino nell’agenzia fotografica “Fragola”, poi come assistente di fotografi professionisti impegnati nella realizzazione dei fotoromanzi per le riviste “Grand Hotel” e “Bolero”.

E il dietro le quinte del Festival di Sanremo, per Rino, arrivò nel 1967. Indimenticabili i suoi scatti a Claudio Villa e Iva Zanicchi nel momento dei festeggiamenti per il brano “Non pensare a me”. Da quel momento l’ascesa.

Per “Tv Sorrisi e Canzoni”, gli scatti di Rino hanno sempre colto i momenti decisivi nella lunga carriera dei big dello spettacolo. Pippo Baudo, Ornella Vanoni, Raffaella Carrà, Sophia Loren, Mike Bongiorno, Patty Pravo, solo per citarne alcuni. Rapporti professionali con i grandi dello spettacolo, ma anche salde amicizie e riconoscimenti di stima per il celebre fotografo. Rino lascia un vuoto nel cuore di molti che difficilmente verrà colmato.