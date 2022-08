Da 30 anni lottava con un cancro al seno e spesso ha condiviso con i tanti fan questa sua battaglia. Si è spenta a 73 Olivia Newton John, l’attrice, indimenticabile protagonista del film Grease con John Travolta nel 1978. È stato il marito John Esterling sui social ad annunciare la morte della moglie che si è spenta nel suo ranch nel sud della California, circondata da familiari e amici.

“Olivia è stata il simbolo di trionfi e speranza per oltre 30 anni condividendo il suo viaggio con il tumore al seno. La sua ispirazione nella guarigione e l’esperienza pionieristica con la medicina delle piante continuano con il Fondo della Fondazione Olivia Newton-John, dedicato alla ricerca sulla medicina delle piante e sul cancro”, ha scritto Esterling.

Sul profilo Instagram di Olivia Newton John è apparsa qualche giorno fa una foto in cui il marito l’abbraccia. Uno scatto tenerissimo e pieno d’amore. Nella didascalia, anche le ultime volontà dell’attrice, che aveva espressamente chiesto a John Easterling, che il giorno della sua scomparsa invece che fiori per omaggiarla e ricordarla, avrebbe voluto che le persone a lei più vicine facessero una donazione alla sua associazione. Si chiama Olivia Newton-John Foundation Fund ed è la fondazione attraverso la quale ormai da anni finanziava la ricerca sulla medicina a base vegetale e sui trattamenti olistici per il cancro.





Olivia Newton John figlia Chloe Lattanzi la ricorda sui social

Anche John Travolta ha dedicato un messaggio alla sua grande amica Olivia Newton John con cui ha condiviso l’esperienza di Grease nel 1978: “Mia cara Olivia, hai fatto così tanto per rendere le nostre vite migliori. Il tuo impatto è stato incredibile. Ci incontreremo di nuovo, saremo di nuovo insieme. Sono sempre stato tuo dal primo momento che ti ho vista e lo sarò per sempre. Il tuo Danny, il tuo John”, si legge nella didascalia in cui appare la foto dell’attrice da giovane.

Ora è la figlia di Olivia Newton John, Chloe Lattanzi, a condividere sul suo profilo Instagram una serie di scatti che la vedono insieme alla madre, grande attrice che per 30 anni ha combattuto contro un cancro che, alla fine, l’ha portata via. Quello di Chloe Lattanzi con mamma Olivia Newton-John è sempre stato un rapporto molto forte e presente. Spesso la donna le dedicava post e parole d’affetto: “Mia mamma, la mia migliore amica”, scriveva Chloe, figlia del primo marito di Olivia Newton-John, Matt Lattanzi, solo qualche giorno fa come didascalia di una foto insieme alla madre.

“Sempre e per sempre mamma. Ti ho preso. Ti vedo. Camminerò con te fino ai confini della terra senza fare domande”, scriveva invece in un altro post social. Le ultime foto, quelle pubblicate dopo la morte della donna, non hanno didascalia: un silenzio simbolo di un profondo dolore che non trova parole per esprimersi in modo adeguato. Olivia Newton-John è stata sposata dal 1984 al 1995 con l’attore Matt Lattanzi, con cui ha avuto una figlia, l’attrice e cantante Chloe Lattanzi nata nel 1986.

Olivia Newton-John e John Travolta 41 anni dopo Grease: la foto che passa alla storia