Addio Olivia Newton-John, morta a 73 anni l’attrice indimenticabile protagonista del film Grease con John Travolta. Era da tempo malata di cancro al seno, che le era stato diagnosticato all’inizio degli anni ’90 ma che non le ha mai fatto perdere il sorriso e la forza di combattere.

A dare la triste notizia il marito John Esterling sui social. Olivia Newton-John si è spenta nel suo ranch nel sud della California, circondata da familiari e amici. Sotto al post tantissimi i messaggi di cordoglio e commozione che stanno arrivando in queste ore.





Olivia Newton-John morta, le ultime volontà

Uno scatto bellissimo che ritrae Olivia Newton-John sorridente accanto al marito. Nella didascalia, anche le ultime volontà dell’attrice, che aveva espressamente chiesto a John Easterling, che il giorno della sua scomparsa invece che fiori per omaggiarla e ricordarla, avrebbe voluto che le persone a lei più vicine facessero una donazione alla sua associazione.

Si chiama Olivia Newton-John Foundation Fund ed è la fondazione attraverso la quale ormai da anni finanziava la ricerca sulla medicina a base vegetale e sui trattamenti olistici per il cancro: “La sua ispirazione curativa e la sua esperienza pionieristica con la fitoterapia continuano con il Fondo Olivia Newton-John Foundation, dedicato alla ricerca sulla fitoterapia e sul cancro”, si legge ancora nella didascalia del post che annuncia la morte.

Anche John Travolta, appresa la notizia, ha lasciato il suo ultimo saluto sui social: ”Mia cara Olivia, hai fatto così tanto per rendere le nostre vite migliori. Il tuo impatto è stato incredibile. Ci incontreremo di nuovo, saremo di nuovo insieme. Sono sempre stato tuo dal primo momento che ti ho vista e lo sarò per sempre. Il tuo Danny, il tuo John”, si legge nella didascalia in cui appare la foto dell’attrice da giovane.

Cinema in lutto, è morta Olivia Newton-John: addio alla Sandy di Grease. Aveva 73 anni