“Addio amore, eri la nostra guerriera”. La vip morta di cancro a 36 anni, il triste annuncio del marito sui social

È morta la famosa youtuber americana Melanie Ham, aveva appena 36 anni. La donna è morta di cancro il 12 gennaio, ma la notizia è stata resa pubblica soltanto adesso. Sui social, il marito Robert ha condiviso post in memoria della sua amata moglie. “È con il cuore pesante e profonda tristezza che condivido la notizia della morte della mia dolce, straordinaria e bellissima moglie Melanie”, ha scritto su Instagram ai suoi 46.000 fan. “Siamo a 9 giorni dal nostro 16° anniversario”.

E ancora il marito: “La mia famiglia, i nostri medici, le nostre infermiere e soprattutto Melanie hanno combattuto fino alla fine e hanno fatto tutto il possibile per evitarlo oggi, ma questa non è la nostra strada”. Melanie Ham aveva 810.000 iscritti su YouTube prima della sua morte, ma i suoi contenuti non erano esclusivamente rilegato al suo passatempo preferito di lavorare a maglia, cucire e uncinetto. La donna infatti ha discusso apertamente della sua diagnosi di cancro – un tipo di sarcoma chiamato angiomiolipoma epitelioide – e ha rivelato di avere un tumore.

Melanie Ham, morta la famosa youtuber

Secondo Hopkins Medicine , il raro cancro appare nei muscoli, nel grasso e all’interno delle ossa. Da quando Melanie Ham ha creato il suo canale YouTube nel 2011 , ha accumulato più di 71 milioni di visualizzazioni totali sulla sua pagina, con il suo video più popolare sull’uncinetto di coperte per bambini che ha ricevuto quasi 6 milioni di visualizzazioni da solo.





Secondo un aggiornamento sulla salute sul suo sito web personale pubblicato a ottobre, Melanie Ham ha affermato che la sua salute ha iniziato a peggiorare costantemente, nonostante abbia subito un intervento chirurgico con l’obiettivo di essere libera dal tumore.

“Solo 5 settimane dopo l’intervento chirurgico ho avuto nuovi sintomi e dopo una scansione abbiamo scoperto che il cancro si era diffuso ed era diventato molto aggressivo”, aveva scritto Melanie Ham, aggiungendo di aver iniziato la chemio e che per il momento doveva smettere di postare su YouTube. “Continueremo a combattere”. Una sorta di funerale pubblico di Melanie si terrà il 29 gennaio a Valencia, in California, in una chiesa della comunità, secondo i suoi social media , che sarà anche trasmessa in live streaming.