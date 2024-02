“Mai una cosa così”. Sanremo 2024, Amadeus è stato avvisato questa mattina ed è letteralmente volato dalla sedia

Ieri con le cover è stata una serata memorabile per il Festival di Sanremo, con un risultato in termini di ascolti altissimo. L’appuntamento dedicato alle cover è ormai un evento fisso all’interno della kermesse canora. Il pubblico lo attende con ansia ogni anno. L’evento in cui i cantanti in gara reinterpretano canzoni del passato è diventato nel tempo uno dei più apprezzati. La serata di ieri sera è andata addirittura oltre, infrangendo ogni record.

La formula della serata cover è ormai collaudata. Si tratta di un’esibizione che permette ai cantanti di esibirsi senza sentire la pressione della gara. Ma soprattutto offre alcuni duetti e delle collaborazioni dall’elevato valore artistico. Non solo. Durante le esibizioni il pubblico in sala, ma anche quello a casa e sui social si scatena letteralmente. La serata si trasforma spesso in un grande karaoke collettivo.

Leggi anche: “Sono stro**te”. Sanremo 2024: Amadeus, lo sfogo in conferenza stampa





Record di ascolti per la quarta serata di Sanremo

Da poco sono usciti i risultati Auditel della serata di ieri. Ebbene, sfogliando i numeri, Amadeus può sorridere veramente. Quest’anno la quarta serata è stata vista da 11.893.000 spettatori con il 67,8% di share, un vero trionfo. Quasi 12 milioni, quasi un milione in più della scorsa edizione ma soprattutto un vero record che rappresenta il miglior risultato per la serata del venerdì dell’era Auditel, dal 1987. Al secondo posto proprio l’edizione 1987, condotta da Pippo Baudo con Carlo Massarini, con il 67.50% raccolto dalla penultima serata del festival. Quindi Amadeus è riuscito, proprio nella serata con Lorella Cuccarini, a battere il decano del festival.

Oltre ai numeri, anche i commenti positivi sui social hanno confermato il successo. Un giornalista ha scritto: “Se la Rai vende ‘la serata delle cover’ in giro per il mondo, risaniamo il debito pubblico”. Tanti apprezzamenti anche per la macchina organizzativa del Festival. Sul palco, infatti, nel corso della serata si sono susseguiti senza sosta quasi 200 artisti, singoli ma anche gruppi e strumentisti.

Uno sforzo organizzativo notevole. Ma anche una sfida dal punto di vista artistico. Esame superato a pieni voti, potremmo dire a questo punto, visto l’esito clamoroso. Tutta l’attenzione adesso si sposta per la finale di questa sera. Poi si potrà fare un bilancio non solo di questa esibizione, ma di tutti i cinque anni sotto la direzione di Amadeus, finora sicuramente tutti con il segno più.