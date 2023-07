Lutto nel mondo dello spettacolo. Sul podio di Miss Italia a soli 14 anni nel lontano 1939: la bellezza di Isabella Verney senza pari davanti alla platea che ha assistito al concorso. Isabella è stata la prima a conquistare il titolo di Miss Italia e oggi la notizia del decesso corre veloce sul web. La Verney si è spenta all’età di 97 anni.

Isabella Verney muore a 97 anni. Classe 1925 di origini torinesi, bionda e con occhi azzurri: così la dolcissima 14enne di allora ha conquistato il titolo indiscusso di reginetta della bellezza italiana per la prima volta. Ex Miss Italia, Isabella ha poi preferito proseguire la propria esistenza restando lontano dalla luce dei riflettori. Non si è mai compreso fino in fondo se quella fu una scelta personale o dettata dalla volontà della sua famiglia.

Isabella Verney muore a 97 anni: dalla vittoria a Miss Italia alla vita privata

Eppure sembra che fu proprio la madre dell’ex Miss a incoraggiare la partecipazione della figlia al concorso di bellezza. La foto di Isabella riuscì a convincere la giuria e il premio indiscusso di Miss Italia toccò proprio a lei. Dopo la vittoria sul podio, per Isabella si spalancò la possibilità di proseguire la carriera come modella e infatti dal 1949 al 1951 figurò come indossatrice per celebri case di moda. Ma la luce dei riflettori non sembrava essere sulle sue corde.

Isabella Verney non presenziò quasi mai nei salotti televisivi, a eccezione di quello di Fabrizio Frizzi e a un’intervista poi divenuta storica proprio per questo motivo che Isabella rilasciò nel 2009 a un’inviata di Porta a Porta. L’ex Miss Italia sembra dunque aver preferito dedicarsi alla propria famiglia una volta raggiunta l’età adulta.

Al fianco del giornalista Rai e caporedattore culturale del Tg2 Carlo Cavaglià, Isabella coronò il sogno di trasferirsi a Roma ed è qui che diede alla luce due figli, Alessandro ed Enrico. Dallo studio alla magistrale alla ‘Berti’ di Via Duchessa Jolanda, passando per il nuoto e la ginnastica, Isabella si tenne ben lontana dal mondo dello spettacolo. Infatti la passione per l’antiquariato divenne per lei anche la professione a cui dedicarsi per il resto della sua vita.