Madonna è tornata a casa e si sta riprendendo dopo che una grave infezione batterica l’ha portata in terapia intensiva, ma c’è ancora una grande domanda incombente su quando inizierà il suo attesissimo tour. Secondo quanto riferito, la cantante di “Vogue” è in via di guarigione e si sente meglio dopo il suo recente problema di salute. A dirlo era stato il suo storico manager Guy Oseary dicendo che la sua salute sta migliorando e si prevede un completo recupero. Tuttavia, il tour mondiale “Celebration” di Madonna è stato rinviato.

Avrebbe dovuto dare il via al tour il 15 luglio a Vancouver, ma ora è in attesa con una nuova data di inizio e concerti riprogrammati da annunciare. I tempi del recupero non sono ancora chiari. Il tour doveva rappresentare un omaggio alla sua carriera musicale, e si sarebbe svolto anche in Europa, oltre che in Nord America, vantava un totale di 84 spettacoli, già preparati da mesi, toccando 43 città in tutto il mondo.





Madonna, dopo la malattia potrebbe dire addio al palcoscenico

La curiosità è che Madonna, proprio pochi giorni fa aveva anche postato foto su Instagram a riguardo, con la descrizione “La calma prima della tempesta”. E sembra che la tempesta non sia passta. Le ultime notizie tuttafia TMZ però, sostiene che una fonte sarebbe ancora molto debole e stanca e che non abbia le forze per riprendere a cantare, obbligando così Madonna a rimandare i festeggiamenti per i suoi 40 anni di carriera.

L’ultimo problema di salute di Madonna, riporta Calciomercato.it, risale alla fine del 2020, quando si operò all’anca, quell’anno aveva anche subito un infortunio in diretta durante un suo concerto. La stessa cantante raccontò ai fan quello che le era successo, dicendo: “Lasciatemi essere onesta con voi: ero una maniaca del fitness”.

E ancora: “Probabilmente lo sapete, vero? Durante il mio tour Madame X, non so se l’avete notato, ma zoppico molto, ho sofferto più di quanto abbia mai provato nella mia vita. Sono una donna bionica, ho subito un intervento di sostituzione dell’anca”.