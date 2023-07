Un vero e proprio dramma ha colpito improvvisamente un ex concorrente del GF Vip, colpito da un lutto gravissimo. La sua adorata mamma si è infatti spenta nelle ultime ore, causandogli un dolore impossibile solo da immaginare. Lui ha scritto un lunghissimo post sul social network Instagram, dove ha anche postato una serie di foto insieme al genitore e anche un video. Nonostante abbia sperato che potesse farcela, alla fine la malattia ha avuto la meglio sulla donna.

Questo ex concorrente del GF Vip ha esordito così nell’annuncio il suo terribile lutto familiare: “Speravo fino all’ultimo che questo giorno non sarebbe mai arrivato. Ogni giorno speravo di svegliarmi da questo brutto incubo e invece, purtroppo, il male ha vinto. Ma quello che non può ostacolare è l’amore che provo per te , sei stata un’amica, sei stata una spalla, sei stata una maestra e quello che hai fatto per me è il vero esempio di cosa vuole dire essere mamma. Mi hai insegnato tutto quello che potevi, mi ha cresciuto con tutto le tue forze, come hai fatto in questo ultimo periodo”.

Ex concorrente GF Vip in lutto: è morta la madre

Poi l’ex concorrente del reality show di Alfonso Signorini, il GF Vip, ha aggiunto a proposito del dolorosissimo lutto: “Hai dimostrato di non voler mollare mai, anche quando non avevi più nulla da dare ed eri sedata in un letto, ti sei tirata su e mi hai detto: ‘Gianlu, portami via con te’ ed io ho ti ho risposto: ‘Certo mamma, sarai sempre con me“. Sì mamma Patri, tu sarai sempre con me in ogni singolo momento e sono sicuro che in ogni luogo, in ogni momento, in ogni gioia e per ogni successo tu sarai con me a gioire, perché quello che hai sempre voluto era il mio bene”.

A perdere la vita è stata la mamma di Gianluca Costantino. L’ex gieffino ha concluso così il suo messaggio di addio: “Vola in cielo e guardami sempre perché quello che hai creato è straordinario e lo sarà sempre di più, te lo prometto . Stai tranquilla che alla mia sorellina penserò io, lei è al sicuro e crescerà in modo magnifico proprio come ti eri sincerata di volere. Ti amo mamma, fai un buon viaggio, quel viaggio al mare che tanto desideravi“. E diversi ex compagni di avventura gli hanno mostrato grande vicinanza.

Alessandro Basciano gli ha scritto: “Siamo tutti con te”, mentre Sonia Bruganelli: “Mi dispiace molto Gianluca”. Da segnalare anche il supporto di Lulù Selassié, Gianmaria Antinolfi, Matteo Diamante e dell’investigatore social, Alessandro Rosica.