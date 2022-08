“Riposa in pace”. Lorella Cuccarini in lacrime, dolore straziante: “Non ti dimenticherò”

Poche parole con le quali Lorella Cuccarini ha voluto esprimere il suo dolore per la scomparsa dell’attrice che ha saputo darle insieme stimoli e insegnamenti. La maestra di Amici, che proprio nelle settimane scorse ha confermato la sua presenza al talent anche per la prossima stagione, ha dedicato a quella che ritiene un’icona assoluta una storia su Instagram ed un post. Nel giro di poco, sono stati sommersi dai cuori di approvazione dei fan che non hanno perso a commentare esprimendo a loro volta un dolore sincero e profondo.



Lorella Cuccarini così ha voluto rendere omaggio a Oliva Newton – John, l’attrice volto di Sandy nel musical Grease, morta lunedì a 73 anni dopo una battaglia 30ennale contro il cancro. “Arrivederci Sandy. Riposa in Pace” ha scritto la showgirl a corredo di uno scatto del film del 1978. E poi, ancora, “Ciao, indimenticabile Olivia” il ricordo postato tra le storie dalla ballerina. Un filo rosso quello che le unisce. Nel 1997 infatti Lorella Cuccarini venne scelta per interpretare proprio Sandy nel musical italiano Grease accanto a Giampiero Ingrassia nello spettacolo portato in scena dalla Compagnia della Rancia di Saverio Marconi.





Lorella Cuccarini, dolore per la scomparsa di Olivia Newton-John



L’annuncio della morte di Olivia era arrivato, come detto, ieri. “La signora Olivia Newton-John è morta pacificamente nel suo ranch nel sud della California questa mattina, circondata da familiari e amici. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento molto difficile”, ha scritto suo marito John Easterling in una dichiarazione sull’account Instagram verificato del cantante. (Leggi anche “Non ci sarà”. Amici, voce bomba su Lorella Cuccarini: spunta il nome del sostituto)



“Olivia è stata un simbolo di trionfi e speranza per oltre 30 anni condividendo il suo viaggio con il cancro al seno”. Olivia aveva rivelato nel settembre 2018 che stava curando il cancro alla base della colonna vertebrale. Era la sua terza diagnosi di cancro, dopo attacchi di cancro al seno nei primi anni ’90 e nel 2017. Il suo mito resterà per sempre a Grease.



Sul celebre musical aveva dichiarato. “Penso che nessuno avrebbe potuto immaginare che un film sarebbe durato quasi 40 anni e sarebbe stato ancora popolare e le persone ne avrebbero parlato ancora con me tutto il tempo e lo avrebbero adorato. Sono molto fortunata ad averne fatto parte. Ho contribuito a regalare un sorriso a tante persone”.

Cinema in lutto, è morta Olivia Newton-John: addio alla Sandy di Grease. Aveva 73 anni