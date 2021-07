Non l’hanno presa bene i fan di Laura Pausini, dopo un post dedicato a Raffaella Carrà. La grande voce romagnola è anche stata attaccata sui social per non aver presenziato ai funerali della Regina della Tv, con la quale condivideva un’importante amicizia. Tutto è iniziato parlando sulla questione del funerale non presenziato dalla Pausini.

Un utente l’ha criticata su Instagram scrivendole: “Ma non sia mai andare al funerale, che sarebbe stato il minimo, come segno di rispetto”. A quel punto l’artista ha replicato a tono, spiegando perché non ha preso parte alle esequie. “Se fossi stata a Roma sarei andata con tutto il cuore. Non bisogna sempre pensare male, chi ama davvero Raffaella sa che lei non avrebbe mai voluto trovare astio quando non esiste”.

Naturalmente i fan di Laura Pausini hanno subito deciso di sostenere la cantante, tuttavia in tantissimi hanno usato quel commento per attaccarla proprio per l’assenza alla Basilica di Santa Maria in Aracoeli, chiesa in cui si sono svolti i funerali della conduttrice scomparsa a 78 anni a causa di un cancro ai polmoni. Poi è seguita la questione della foto non apprezzata da molti.





Laura Pausini ha postato sui social lo scatto di un caschetto biondo con sfondo nero, chiaramente rimandando a Raffaella. L’immagine, tuttavia, non ha ottenuto l’effetto desiderato. Anzi ha scatenato dei commenti sbigottiti. Infatti alcuni fan hanno trovato l’istantanea “orribile” ,”agghiacciante” e “angosciante”.

A questo punto Laura Pausini è stata costretta a correre ai ripari. Così, a poche ore dalla pubblicazione della foto ‘incriminata’, ha provveduto ad aggiungere al post altri scatti, più colorati e meno d’impatto (non ha comunque levato il caschetto biondo). Il gesto ha placato gli utenti che hanno apprezzato maggiormente l’album dedicato alla Carrà. Ah, i social!