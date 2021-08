Un periodo complicato questo per Iva Zanicchi. Intervistata dal Corriere della Sera, la cantante ed ex politica si è sfogata dopo che ha scoperto che sua sorella di 85 anni, Maria Rosa, è rimasta contagiata dal Coronavirus, dalla variante Delta. Come molti ricorderanno, a novembre del 2020, era stata lei a contagiarsi, assieme a una delle altre sue sorelle e a suo fratello Antonio, che poi purtroppo è morto proprio di Covid.

“Il dottore, mentre dimetteva me e mia sorella ci aveva detto che avrebbe trattenuto mio fratello, cardiopatico, ancora un po’ perché aveva ancora qualche linea di febbre. Tre giorni dopo è morto”, ricorda Iva, che adesso ha saputo che sua sorella Maria Rosa ha preso il virus. “Infatti chi dice che questo virus non esiste è un imbecille o un cretino. Mia sorella sta bene perché si era già vaccinata”, puntualizza Iva Zanicchi che non usa mezzi termini per descrivere No Vax e i negazionisti del Covid. Per Maria Rosa si dice serena perché, avendo avuto il siero, è praticamente asintomatica.

Iva Zanicchi poi continua a raccontare: “Ha solo un po’ di mal di gola – spiega sempre al Corriere della Sera –, un po’ di spossatezza. Certo, resta qualcosa di non semplice da gestire: lei ha 85 anni ed è chiusa in casa, non può vedere nessuno, sognava di andare al mare a fare il bagno e non è possibile”. E ancora: “Lei non si era accorta di nulla, non avendo sintomi, se non un leggero mal di gola… pensavamo all’aria condizionata”.





E ancora Iva Zanicchi: “Poi a suo figlio — l’unica persona che frequentava — era venuta la febbre così ha deciso di fare il tampone: positivo. E lei lo stesso. Fa un po’ pena saperla chiusa in casa, ha una signora che l’aiuta, con tutte le cautele, dall’altro lato della porta… ma il dato di fatto è che se il Covid ti prende e sei vaccinato non sei in pericolo di vita e nemmeno finisci in ospedale, se va bene”.

Iva Zanicchi rimane molto critica con chi decide di non vaccinarsi, tuttavia imputa a una non sempre chiara comunicazione – “troppe voci ci sono” – il fatto che alcuni cittadini siano disorientati e impauriti dai vaccini anti Covid. “Se tu non ti vaccini e metti a rischio gli altri, dove è la libertà? Allora isolati e stai per conto tuo chiuso in casa”, dichiara alla fine.