“Avete rotto i… Ora basta!”. Aurora Ramazzotti e quei fatti sul suo conto: “Non potete dirlo”

Si torna a parlare della bellissima, talentuosa e bravissima Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, nelle ultime ore é stata protagonista di una vicenda riguardante un articolo scritto su di lei, nel quale veniva sottolineato che quest’ultima fosse un personaggio senza scrupoli in cerca di popolarità. Non solo, per citare l’articolo, non potendo puntare ad ottenere successo grazie alla bellezza sfrutta altre dinamiche come il catcalling o il racconto sull’esser stata stalkerata.

Naturalmente potrete facilmente immaginare la reazione terribile di Aurora Ramazzotti. La giovane, senza peli sulla lingua ha duramente replicato: “Avete rotto i cogl***ni col giornalismo spicciolo. Menomale che oggi si puó parlare di tutto e continueró a farlo a prescindere dalle stupidaggini che scrivete”. Ma non è finita qua.

Aurora Ramazzotti, la rabbia della giovane

Nell’articolo si fa riferimento ad un episodio in cui Aurora Ramazzotti raccontó di avere uno stalker intorno, cosa che l’articolo ha contestato ponendo il dubbio circa il fondamento dell’accusa, parlando del fatto che, forse, la Ramazzotti non ha denunciato il fatto alle autorità. “Cosa significa mettere in discussione la minaccia che ho subito solo perché non sai se sono andata a denunciare?”, ha commentato la giovane.





A quel punto la figlia di Michelle Hunziker ha proseguito: “E che ne sai che non sono andata? Parli di smania di attirare l’attenzione ma sembra che tu stess* ti stia soffermando a ció che leggi su un giornale dandolo per vero”. Insomma, una furia Aurora Ramazzotti che ha anche lasciato intendere qualcosa sul suo futuro.

Per chi non lo sapesse infatti, da settembre, partirà il nuovo programma targato Mediaset, Mistery Land, condotto proprio dalla giovane e da Alvin, storico inviato de L’Isola Dei Famosi. Per la giovane si tratta di una conferma importante dopo il successo de Le Iene. Forza, Aurora!