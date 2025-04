“Si poteva salvare”. Quattro ospedali e nessuna diagnosi. Vincenzo muore così

La tragica storia di Vincenzo Russo ha scosso profondamente l’opinione pubblica italiana, sollevando preoccupazioni riguardo alla gestione delle diagnosi mediche nel nostro Paese. Vincenzo, un uomo di 45 anni, è deceduto dopo un lungo calvario di dolori e visite in quattro ospedali diversi, dove, secondo quanto emerso, non è stata mai diagnosticata la sua condizione. Nonostante i continui sintomi, i medici avrebbero interpretato i suoi disturbi come problemi lombari, ignorando la possibilità di una patologia più grave. La famiglia di Russo ha presentato un esposto per chiarire eventuali responsabilità, e la Procura ha avviato un’indagine per omicidio colposo, con due medici già sotto inchiesta.





Diagnosi errata e inchiesta in corso

La vicenda ha preso una piega drammatica quando, dopo il decesso di Vincenzo, l’autopsia ha suggerito che la causa potrebbe essere stata una leucemia non diagnosticata. Gli investigatori stanno ora cercando di capire se una diagnosi precoce avrebbe potuto cambiare il corso degli eventi e potenzialmente salvare la vita di Russo.

Il dolore della famiglia e l’indagine legale

Vincenzo Russo, residente a Qualiano, in provincia di Napoli, è morto il 13 aprile presso l’ospedale Cardarelli. La sua famiglia, colpita dal dolore, ha deciso di cercare giustizia per il loro caro, assistiti dallo studio legale Studio3A. Attualmente, l’indagine legale si concentra su due medici accusati di omicidio colposo.

Esiti dell’autopsia e prossimi passi

Secondo i primi risultati dell’autopsia, sembra che la mancata diagnosi di leucemia sia stata un fattore determinante nella morte di Russo. Tuttavia, sarà necessario attendere gli esiti degli esami istologici per una conferma definitiva. Questi esami decideranno anche se la morte avrebbe potuto essere evitata con un intervento più tempestivo.

Ultimo saluto e attesa per la verità

Nel frattempo, è stato concesso il nulla osta per i funerali di Vincenzo Russo, che si terranno il 20 aprile presso la chiesa della Santissima Maria Immacolata di Qualiano. I periti della Procura avranno 120 giorni per consegnare la loro relazione tecnica, un periodo di attesa che la famiglia spera possa portare alla luce la verità e rendere giustizia al loro caro.