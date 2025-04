Questa mattina, giovedì 3 aprile, un ritrovamento agghiacciante ha scosso la comunità di Desio, in provincia di Monza e Brianza. **Un corpo senza vita** è stato individuato sui binari della locale stazione ferroviaria, provocando un’immediata mobilitazione delle autorità e dei servizi di emergenza. Nonostante il rapido intervento, non è stato possibile fare nulla per salvare la persona. La dinamica dell’evento rimane avvolta nel mistero, mentre il traffico ferroviario ha subito significativi disagi e deviazioni. Le autorità stanno lavorando per fare chiarezza su quanto accaduto.





L’allarme è stato lanciato intorno alle 6 del mattino da un passante che ha notato il **corpo vicino ai binari**. L’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato immediatamente un’ambulanza e un’automedica del 118 sul posto, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le prime ipotesi indicano che si tratti di una donna, la cui identità resta ancora sconosciuta. Gli investigatori stanno cercando di scoprire se si tratti di un incidente, un atto deliberato o altre circostanze.

Oltre ai sanitari, sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i vigili del fuoco di Monza e i carabinieri, impegnati nei rilievi necessari per ricostruire l’accaduto. L’area è stata delimitata per consentire le indagini, causando inevitabili **disagi al traffico ferroviario**. Secondo alcune fonti, la donna potrebbe essere stata investita da un treno in transito nei pressi della stazione di Desio, situata in via San Giuseppe.

La società Trenord ha rilasciato un comunicato ufficiale, spiegando che la circolazione è stata sospesa tra le stazioni di Desio e Seregno per consentire i necessari accertamenti. Sono state apportate modifiche al servizio per garantire il proseguimento dei viaggiatori, che possono utilizzare i treni della linea S3 o il Malpensa Express per raggiungere Milano Cadorna, o i treni della rete Ferrovienord per altre destinazioni. Le indagini proseguono e si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore su questa tragica vicenda.