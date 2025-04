Un normale pomeriggio si è trasformato in un incubo quando, poco dopo le 17:00, una sparatoria ha sconvolto una zona centrale affollata. Diversi testimoni hanno contattato le autorità dichiarando di aver sentito almeno sei colpi d’arma da fuoco, costringendo le forze dell’ordine ad intervenire rapidamente. L’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i cittadini, che si sono trovati inaspettatamente coinvolti in una situazione di pericolo.





Le prime ricostruzioni indicano che gli spari sono avvenuti nelle vicinanze di un negozio di barbiere situato in una piazza, non lontano da una stazione ferroviaria, un’area solitamente animata da numerose persone. Un passante, intervistato da Sveriges Radio, ha raccontato: «Abbiamo udito colpi di pistola, era inconfondibile. Tutti hanno iniziato a fuggire». Sul luogo si sta svolgendo una vasta operazione di polizia, con l’intera area chiusa al transito e i mezzi pubblici sospesi per ragioni di sicurezza.

Feriti e vittime nel cuore di Uppsala

Successivamente è emerso che l’incidente si è verificato nel centro di Uppsala, città universitaria situata a circa 70 chilometri a nord di Stoccolma. Questa vivace località culturale ora affronta il trauma di un evento così drammatico.

Le ambulanze sono giunte rapidamente sul posto e, secondo fonti ufficiali, tre persone sono decedute e altre sono rimaste ferite, sebbene i dettagli sul loro stato non siano ancora stati divulgati.

Secondo quanto riportato dal giornale Aftonbladet, il sospetto responsabile della sparatoria si sarebbe allontanato su un monopattino elettrico, mentre le forze dell’ordine stanno proseguendo l’inseguimento con il supporto di un elicottero in volo sopra la città. L’identità del fuggitivo non è ancora stata rivelata e la ricerca continua.

Questo evento segue di pochi mesi un altro tragico episodio avvenuto a Örebro, dove lo scorso febbraio un attentatore aprì il fuoco nel campus Risbergska, provocando dieci vittime prima di togliersi la vita. Fu considerata «la più grave sparatoria di massa della storia del Paese». Intanto, a Uppsala, la tensione rimane alta e i residenti sono stati invitati a evitare l’area fino a nuovo avviso.