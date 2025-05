Primo maggio, volano parole grosse tra i principali leader politici: è guerra aperta

Nella giornata dedicata alla celebrazione del lavoro, i toni politici si accendono, con il governo e l’opposizione pronti a confrontarsi. Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, apre il Primo maggio con un messaggio trionfante, sottolineando il successo di aver creato “oltre un milione di posti di lavoro in due anni e mezzo”, con un record storico di occupazione femminile e un tasso di disoccupazione ai minimi storici. Questi risultati, definiti “storici” dalla premier, sono rivendicati come frutto delle politiche governative. Tuttavia, dalle piazze e dalle forze politiche di opposizione arriva una dura critica: Elly Schlein accusa Meloni di descrivere “un Paese che non esiste”. Anche Giuseppe Conte parla di “ipocrisia istituzionalizzata”, mentre Angelo Bonelli denuncia “bugie seriali” da parte del governo.





Nel suo messaggio pubblicato su X, Meloni esprime gratitudine verso “chi lavora, chi cerca un’occasione, chi non si arrende”, e presenta i dati: più di **24 milioni e 300 mila occupati**, una crescita attribuita a riforme strutturali e incentivi specifici. Ribadisce che il lavoro è “uno dei pilastri” dell’azione di governo, ma il clima politico resta teso e confrontativo.

Schlein critica il governo: “Stipendi stagnanti e contratti bloccati”

La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, non risparmia critiche: “La premier mente sui salari”, affermando che secondo l’ISTAT non è stato recuperato l’8% del potere d’acquisto perso dal 2021. Schlein accusa l’Italia di essere “il fanalino di coda” nel G20 e critica il governo per ostacolare l’introduzione del salario minimo. “Cinque milioni di lavoratori aspettano il rinnovo del contratto”, aggiunge, mentre le bollette rimangono tra le più alte in Europa.

Attacchi da Conte e Bonelli, Renzi difende il Jobs Act

Nel confronto politico, Giuseppe Conte accusa il governo di ingannare i lavoratori con “decreti spot” mentre smantella le protezioni esistenti, e promuove i referendum dell’8 e 9 giugno come mezzo per restituire dignità al lavoro. Angelo Bonelli definisce “gravissimo” negare l’emergenza salariale, criticando un racconto “scollegato dalla realtà”. In contrasto,Matteo Renzi difende il Jobs Act come strumento di crescita occupazionale, ricordando che “anche grazie a quella riforma sono aumentati i posti di lavoro”. Renzi lancia una critica a Meloni e Salvini, che in passato erano contrari alla riforma.

Landini: “Aumento del lavoro precario e fuga dei giovani, servono soluzioni concrete”

Dal palco della Cgil, il segretario Maurizio Landini esprime la preoccupazione del sindacato: “Il lavoro è sempre più precario, i giovani scappano”. Landini chiede politiche concrete che garantiscano diritti, sicurezza e contrattazione, respingendo le narrazioni autoreferenziali e chiedendo risposte reali.

Il Primo maggio 2025 si conclude tra numeri contrastanti e dichiarazioni polemiche, in un clima di perenne campagna elettorale che sembra offuscare il significato originale della giornata dedicata al lavoro.