Problemi per la Pfizer. La nota azienda farmaceutica ha ritirato volotariamente un proprio prodotto dal mercato. Si tratta del farmaco Accuretic, impiegato generalmente per il trattamento dell’ipertensione. A quanto pare il motivo del ritiro è la possibile presenza di nitrosammine. Sono quattro i lotti ‘incriminati’.

“Le nitrosammine – si legge nel comunicato – sono comuni nell’acqua e negli alimenti, inclusi salumi e grigliati, latticini e verdure. Tutti sono esposti a un certo livello di nitrosammine. Queste impurità possono aumentare il rischio di cancro se le persone sono esposte ad esse al di sopra di livelli accettabili per lunghi periodi di tempo”.





È stata la stessa azienda a decidere di togliere dalla disponibilità dei clienti quattro lotti di Accuretic. Si tratta di un composto chimico potenzialmente cancerogeno. La nota di Pfizer risale a lunedì scorso, 21 marzo 2022. Anche in Italia il medicinale è utilizzato per il trattamento dell’ipertensione. Un problema che nel Belpaese colpisce il 31% della popolazione. Gli uomini sono maggiormente colpiti nel Nord-Est (37%) e nel Nord-Ovest (32%), le donne al Sud (34%).

La Pfizer ha scelto di ritirare Accuretic perché le nitrosammine, se assunte in eccesso, possono provocare tumori gastrici e all’esofago. Anche le due versioni generiche del farmaco, prodotte da Greenstone, sono state tolte dal mercato mondiale. In caso di assunzione l’Aifa ha indicato i quattro lotti del medicinale in cui è possibile la presenza di questo composto nella medicina.

Come riportato da Money per le persone che hanno assunto il farmaco Accuretic, l’Aifa, già a inizio marzo, ha raccomandato di controllare immediatamente se il lotto corrisponde ad uno di questi: CM2641 con scadenza 30/04/2022, CJ7190 con scadenza 30/04/2022, FF8042 con scadenza 30/04/2024 e FJ7219 con scadenza 30/04/2024. In Italia il medicinale è stato tolto da tutto il canale della distribuzione.