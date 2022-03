Volodymyr Zelensky, chi è l’attore diventato presidente dell’Ucraina: età, moglie e figlie

Il 24 febbraio 2022, la Russia ha invaso l’Ucraina e ha dichiarato guerra al presidente Volodymyr Zelensky. Da quel momento il presidente de Paese è balzato agli onori delle cronache internazionali e intorno a lui si è anche scatenata molta curiosità.

Nato in una famiglia di origini ebraiche e cresciuto a Kryvyj Rih, prima di diventare presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky era famoso nel mondo dello spettacolo. Ha fondato la casa di produzione Kvartal 95 con la quale ha prodotto film e cartoni animati ed è stato doppiatore. È sua, infatti, la voce dell’orso Paddington, film del 2014 diretto da Paul King, scritto da King e Hamish McColl e prodotto da David Heyman e basato sul personaggio della letteratura inglese per bambini creato da Michael Bond.

Volodymyr Zelensky: età, moglie e figlie del presidente dell’Ucraina

Volodymyr Zelensky è diventato famoso per aver vestito i panni del protagonista dell’acclamata serie tv Servitore del popolo, un professore del liceo che improvvisamente viene eletto presidente dell’Ucraina. Ironia della sorte visto che anni dopo, precisamente nel 2018, Volodymyr Zelensky, con un passato d’attore comico, è stato eletto presidente della nazione ottenendo il 73% dei voti. “Servitore del popolo” è anche il nome del suo partito, ed è entrato per la prima volta in Parlamento a luglio 2019, dopo che Volodymyr Zelensky aveva scelto di sciogliere il Parlamento e indire nuove elezioni.





All’inizio il presidente è stato sia etichettato come populista e filorusso per via delle sue origini, infatti la sua prima lingua è proprio il russo, in realtà il suo obiettivo è sempre stato quello di avvicinare l’Ucraina all’Occidente. In questi anni il presidente Volodymyr Zelensky ha cercato di attenuare gli attriti con la Russia, nazione con la quale l’Ucraina ha avuto disguidi dal 2014, ma con l’ipotesi di inserire l’Ucraina nella Nato, Vladimir Putin ha scelto di dichiarare guerra e attaccare l’Ucraina.

Laureato in giurisprudenza all’Università Economica Nazionale di Kiev, Volodymyr Zelensky ha sposato Olena Kijaško, architetto, scrittrice e autrice televisiva. I due si sono sposati nel 2003 e dalla loro matrimonio sono nati due bambini: Oleksandra, nel 2004, e Kyrylo nel 2013