Presidente della Russia, Vladimir Putin è tra i potenti della Terra e tra i politici più discussi. Con un passato pesante di agente segreto del KGB, la famigerata polizia segreta dell’Unione Sovietica, è comparso sulla scena politica negli anni Novanta e nel 1999 è stato nominato a primo ministro della Federazione Russa.

Nonostante le condizioni poco agiate della famiglia, con la madre impiegata come operaia ed il padre ex sommergibilista dell’esercito, Vladimir Putin si laurea in diritto internazionale a Leningrado e lo anno si arruola nel Kgb, il servizio segreto dell’Unione Sovietica. Una scelta motivata da un forte spirito patriottico e di servizio allo Stato e non tanto invece al partito o agli ideali comunisti.

Nel 2000 viene l’elezione a presidente della Federazione Russa, carica ricoperta fino al 2008 e nella quale è stato riconfermato nel 2012 e nel 2018. Eletto come “persona dell’anno” dal settimanale TIME, è finito spesso al centro della polemica perché accusato di limitare la libertà d’espressione nel suo paese e di violare i diritti umani in Cecenia.





Nel febbraio del 2022 Vladimir Putin dà il via alla guerra contro l’Ucraina perché da sempre la Russia teme che l’Ucraina si unisca all’Unione europea o alla Nato (l’alleanza che include Stati Uniti e vari Paesi europei e occidentali, tra cui l’Italia) così da avere ai suoi confini dei Paesi membri nell’alleanza atlantica.

Con l’invasione dell’Ucraina, l’interno di Vladimir Putin è quello di dissuadere l’Occidente a riavvicinarsi all’Ucraina oppure instaurare un regime a lui favorevole. La crisi russo-ucraina è iniziata nel febbraio del 2014. Si incentra sullo status della Crimea, della regione del Donbass e sulla possibile adesione dell’Ucraina alla NATO.

Vladimir Putin è stato sposato con Ljudmila Skrebneva Putina, con cui ha avuto due figlie, Marija Putina ed Ekaterina Putina (che però sono conosciute con un nome diverso) e ha avuto due figli (Dimitry nato nel 2009 e una bambina venuta al mondo nel 2012) avuti in gran segreto con l’ex ginnasta medaglia d’oro alle Olimpiadi Alina Kabaeva. Classe 1983, Alina Kabaeva ha lavorato nel mondo dello sport, in politica e nella moda. Vladimir Putin è nato a Leningrado il 7 ottobre 1952. È alto 168 centimetri per 71 chili di peso.