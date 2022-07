Malore improvviso, poi il ricovero. Lutto nel mondo della politica, per tutti era il gentiluomo

Morto Luigi Russo, volto noto della politica di Cassino e della provincia di Frosinone. Si è spento all’età di 72 anni in un ospedale di Roma, dove tre giorni fa era stato ricoverato in condizioni preoccupante. Dopo un malore accusato qualche settimana fa, le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime ore a causa di complicazioni provocate dal Covid.

La notizia della scomparsa si è diffusa rapidamente a Cassino e in tutta la provincia di Frosinone. Per decenni Luigi Russo è stato un esponente politico di rilievo del Partito Socialdemocratico nella Prima Repubblica e della vita amministrativa della Città Martire.





Morto Luigi Russo, ex vicesindaco di Cassino

È stato vicesindaco dal 1988 al 1993, consigliere comunale dal 1978 al 2001, presidente dell’Adisu, Direttore dell’azienda di promozione turistica della provincia di Frosinone e direttore generale della Provincia di Frosinone. Allievo di Nenni, ha vissuto la politica come strumento per aiutare il territorio e i suoi concittadini. Giovedì 21 luglio il rientro della salma a Cassino, venerdì 22 sono in programma i funerali.

Morto Luigi Russo, ex vicesindaco di Cassino – Tanti i messaggi di cordoglio lasciati sulle bacheche di Facebook in ricordo di Luigi Russo. Il primo tra tutti il sindaco di Aquino Libero Mazzaroppi. “Ci lascia un grande socialista, un professionista competente, capace di politica, appassionato del territorio, che ha dedicato gran parte della sua vita ai rapporti con la gente”, ha scritto il primo cittadino di Cassino. E ancora: “È morto un socialista di fede. Un uomo buono e pronto ad ascoltare tutti”, scrive un altro suo concittadino.

L'ex vicesindaco Luigi Russo lascia la moglie e due figli, Antonio e Armando, anche loro attivi nella politica locale, passione tramandata dal padre. I funerali verranno celebrati venerdì 22 luglio nella chiesa di Sant'Antonio a Cassino.

