Un annuncio che nessuno si sarebbe mai aspettato quello di Valerio Scanu che ha deciso di mettere da parte la musica per un po’. Il giovane ha infatti quasi concluso il suo progetto universitario e sta per pre prendere la laurea in giurisprudenza. L’ex volto del Cantante Mascherato ha dato l’annuncio in un’intervista a Roma Today: discuterà la tesi tra sei mesi e molto probabilmente intraprenderà la carriera di avvocato. Scanu, in questo periodo , è impegnato con il tirocinio, che sta svolgendo al Tribunale Piazzale Clodio.

Il 31enne è iscritto dal 2018 all’UniFortunato di Benevento e ora è quasi alla fine del suo corso di studi. Ha fatto sapere che discuterà una tesi sulla vulnerabilità e l’obiettivo è quello di diventare dottore in Giurisprudenza entro la fine del 2022 sfruttando la sessione estiva. Valerio Scanu ha spiegato a Roma Today che la decisione di riprendere gli studi è arrivata dopo una denuncia per diffamazione. Scanu ha iniziato a interessarsi alla materia e si è così iscritto all’università.

Il giovane cantante ha raccontato: “Mi piacerebbe esercitare proprio a Roma. In passato ho collaborato con diverse associazioni e onlus specializzate in diversi temi sociali e mi piacerebbe continuare a farlo anche nelle vesti di avvocato. E poi credo di avere la ‘verve’ necessaria”. Qualcuno ricorderà che solo un anno fa, Valerio Scanu ha dovuto fare i conti con un terribile lutto: il padre è scomparso a causa del Covid-19.





Una morte che ha segnato l’esistenza del vincitore del Festival di Sanremo 2010, che nell’ultimo periodo è stato più volte ospite dell’amica Eleonora Daniele a Storie Italiane. Poi, senza dubbio, il Covid ha in qualche modo congelato il percorso musicale di Valerio Scanu. Il suo ultimo tour risale al 2019, mentre l’album più recente è uscito nel 2018.

Solo nel 2020, prima dello scoppio dell’emergenza Coronavirus, Scanu ha partecipato alla prima edizione de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci riscuotendo un grande successo. Niente Sanremo e niente tv per un po’, questo almeno sembra il progetto futuro di Valerio Scanu.