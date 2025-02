I The Kolors si sono formati a Milano nel 2009 dall’intuito dei cugini Antonio Stash Fiordispino e Alex Fiordispino e dal bassista Dario Iaculli e sono diventati famosi nel nel 2015 durante la quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi.

Il gruppo ha sbaragliato la concorrenza e ha vinto quell’edizione del talent, per poi raggiungere immediatamente un notevole successo con il singolo Everytime. I The Kolors hanno partecipato al Festival di Sanremo 2018 con il brano Frida (mai, mai, mai), e hanno visto diversi premi tra cui tre Wind Music Awards, un Kids’ Choice Awards, un MTV Award e un Premio Lunezia.





All’attivo hanno tre album e una raccolta. Il gruppo canta sia in lingua italiana che in inglese e nel corso della carriera hanno collaborato con artisti come Gucci Mane, Elisa, Guè, Make, J-Ax, Elodie, Gem Archer, Andy Bell e Lorenzo Fragola. I The Kolors sono composti da Stash Fiordispino, il leader del gruppo, da suo cugino Alex Fiordispino e da Dario Iaculli che ha sostituito Daniele Mona, che ha lasciato il gruppo nell’autunno 2022.

